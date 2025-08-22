Mariana Gutiérrez sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil; “la ambición es que todo mundo voltee a ver a México”, asegura

La Liga MX Femenil se ha convertido en una “liga destino”, tal y como la describe la presidenta de la competencia, Mariana Gutiérrez en charla exclusiva con EL UNIVERSAL DEPORTES. La directiva explica que “más de 27 países están representados en México”, destacando que cada torneo llegan jugadoras de “alto calibre”, las cuales elevan el nivel del futbol femenino nacional, y de paso el de la Selección Mexicana en sus diversas categorías.

Para el Apertura 2025, se expandió el número de extranjeras en cada club, al pasar de cinco a siete. Esta modificación fortaleció a los equipos en torneos internacionales. “Tiene que ver mucho con poder competir en instancias internacionales, eso es uno de los grandes motivos”, comentó.

La inversión de cada institución también ha sido fundamental para el crecimiento, algo que cautiva a las jugadoras extranjeras. A pesar de ya contar con grandes nombres dentro de la Liga, Mariana Gutiérrez no quita el dedo del renglón y busca atraer a más futbolistas para seguir mostrando la relevancia del torneo. “La ambición es que todo mundo voltee a ver a México, y digan [las jugadoras]: ‘yo quiero jugar en México, vivir esa experiencia’”.

La llegada de cuerpos técnicos europeos [en su mayoría españoles] también ha nutrido a las futbolistas, explotando las cualidades de cada una de ellas, además de ayudar al talento local de los banquillos. Mariana reconoce un rezago en este sector, comparado con España, pero eso no impide que ya vea cumplido su objetivo de ser una “Liga destino”.