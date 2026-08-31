Ciudad Juárez.- El mes de agosto estaría cerrando con un total de 37 homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representa una reducción del 64% desde el 2020.

Lo anterior lo afirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) César Omar Muñoz Morales, quien aseguró que se mantienen a la baja índices delictivos en la frontera.

De acuerdo con lo que explicó, lo anterior se ha logrado debido a la coordinación entre instituciones y utilización de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de delitos, así como una mayor presencia operativa.

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En conferencia de prensa, destacó la Plataforma de vigilancia “Juárez Vigilante”, la cual, aseguró que junto con cámaras, monitoreo y sistemas de respuesta, se logró una estrategia que ha mejorado la capacidad para detectar situaciones de riesgo, dar seguimiento a incidentes y responder con mayor rapidez.

Muñoz Morales, detalló que durante el año 2020 a la cifra reportada para 2026 se observa una reducción acumulada del 64%, en la comisión del delito de homicidio, por lo que cada año se ha logrado mantener los indicadores a la baja, así como cada mes, números que han contribuido a generar y mantener una ciudad más segura.

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Ademas de la reducción de homicidios en el mes de agosto se logró sacar de las calles 27 armas cortas y tres armas largas, con la detención de 36 personas involucradas en este delito.

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A la par, se logró el aseguramiento de 19 kilogramos de diferentes tipos de droga mientras que también fueron decomisados 10 mil 681 dosis de diferentes drogas, con el arresto de 174 personas relacionadas con este delito.

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Durante las intervenciones diarias y operativos especiales de prevención agentes municipales detectaron 152 órdenes de aprehensión con diferentes delitos, quienes fueron arrestados y entregados a la autoridad correspondiente.

El robo de vehículos también presenta una reducción importante por lo que en el 2020 se registraron 2 mil 561 casos, mientras que en 2026 se contabilizan 730, lo que representa una disminución del 57 por ciento respecto a ese año, así mismo, frente al año anterior, existe una reducción del 34 por ciento, reflejando una tendencia descendente de gran importancia en este delito.

LL