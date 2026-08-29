Autoridades estatales y federales de seguridad detuvieron a ocho personas, localizaron un campamento usado por el crimen organizado y aseguraron armas de fuego y droga en Sinaloa.

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México detalló que lo anterior ocurrió en diferentes acciones hechas en esta entidad, como parte del reforzamiento de la seguridad.

Entre lo asegurado están 11 vehículos, 33 armas de fuego largas, seis artefactos explosivos, una granada, cartuchos, cargadores, equipo táctico y diversas dosis de droga.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvo a 8 personas, localizó un campamento usado por el crimen organizado y aseguró armas de fuego y droga. Foto: X @GabSeguridadMX

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"Los explosivos fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado", agregó. En dichas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR).

"Estas acciones coordinadas reducen la capacidad operativa de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a la población", concluyó.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvo a 8 personas, localizó un campamento usado por el crimen organizado y aseguró armas de fuego y droga. Foto: X @GabSeguridadMX

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