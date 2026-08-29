[Publicidad]
Autoridades estatales y federales de seguridad detuvieron a ocho personas, localizaron un campamento usado por el crimen organizado y aseguraron armas de fuego y droga en Sinaloa.
En redes sociales, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México detalló que lo anterior ocurrió en diferentes acciones hechas en esta entidad, como parte del reforzamiento de la seguridad.
Entre lo asegurado están 11 vehículos, 33 armas de fuego largas, seis artefactos explosivos, una granada, cartuchos, cargadores, equipo táctico y diversas dosis de droga.
Lee también Comienza purga del rochismo en Sinaloa; Castro y Nieto, las nuevas “corcholatas” de Morena
"Los explosivos fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado", agregó. En dichas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR).
"Estas acciones coordinadas reducen la capacidad operativa de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a la población", concluyó.
[Publicidad]
Exigen reembolso por cursos fraudulentos; padres analizan interponer denuncia contra academia Más Preparación
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
Más información
Estados
Ombudsperson de Sinaloa exige investigación exhaustiva por ataque a activistas en Culiacán; pide a autoridades brindarles protección
Mundo
Acuerdo petrolero entre EU y Venezuela tiene duración de 25 años, informa Delcy; van por 1.5 millones de barriles diarios
Mundo
"Lago Ontario, ahora y siempre"; primer ministro Doug Ford responde a "Lago América" de Trump
Universal Deportes
Rafael Márquez y Guillermo Ochoa reaparecen juntos en el América ante Puebla