Los Cabos se prepara para conocer a la nueva reina de belleza de México, y quien mujer representará a nuestro país en la próxima edición de Miss Universo.

Esta noche, las 32 candidatas de los diferentes estados del país se enfrentarán a la última etapa de la competencia para descubrir quién será la sucesora de Fátima Bosch.

La gala final se realizará en Cabo San Lucas, Baja California Sur; sin embargo, a unas horas de conocer el resultado, la atención se ha centrado especialmente en Fátima, quien entregará la corona en medio de la polémica con Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch vivirá esta noche su última gala como reina saliente de Miss Universo México. Foto: Instagram.

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¿Qué día, a qué hora y dónde ver la final de Miss Universo México 2026?

Día y fecha: Se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre de 2026 .

Se llevará a cabo este . Horario de inicio: La transmisión en directo comenzará a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) .

La transmisión en directo comenzará a las . Plataforma oficial: La gala se podrá ver en vivo y gratis de forma exclusiva a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe.

¿Quiénes competirán por el título de Miss Universo México?

Las representantes de Nuevo León (Arisbe Cueto), Coahuila (Glenda Makhlouf), Jalisco (María Vargas), Ciudad de México (Ximena Ochoa), Michoacán (Mariana Macías) y Veracruz (Génesis Vera) se perfilan entre las fuertes aspirantes de la gala.

Estas son las 32 mujeres que compiten por convertirse en Miss Universo México 2026: