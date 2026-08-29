La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó del desliegue de un operativo de seguridad con mil 671 policías alrededor del Estadio GNP para los conciertos del grupo Enjambre, los días 29 y 30 de agosto a partir de las 21:00 horas y hasta el término de las actividades.

El operativo contará con mil 213 efectivos policiales, 49 vehículos oficiales, cuatro motocicletas, nueve grúas, dos drones de la Unidad Águila y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores para “salvaguardar la integridad física de los asistentes, organizadores y participantes”.

A través de sus redes sociales, la SSC anunció que dentro del recinto, en las entradas y salidas, habrá 458 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) con binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos para realizar revisiones y prevenir la reventa de entradas.

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Debido a los desvíos y cierres a la circulación que se tienen previstos para las dos fechas en las que se presentará la agrupación, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyará con trabajos de vialidad en las avenidas y calles principales.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #Concierto l Con motivo de los conciertos del grupo @enjambremx, con su gira "Daños Luz Tour", la #Ssc, establecerá un dispositivo de seguridad donde participarán mil 671 policías, a fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes,… pic.twitter.com/mPeMgcHiVC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 29, 2026

¿Quién es Enjambre?

Enjambre es una banda mexicana de rock originaria de Zacatecas, famosa por fusionar sonidos del rock alternativo, indie pop y baladas.

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Por primera vez presentarán "Daños Luz Tour", de su noveno álbum de estudio, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en dos fechas consecutivas: sábado 29 y domingo 30 de agosto. Serán los conciertos más masivos en toda su trayectoria y se espera que el setlist, además de sus nuevas canciones, incluya sus clásicos.

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Además, contarán con una Pop Up Store y Fan Experience en la Universidad de la Comunicación, ubicada en la colonia Roma Norte, del 26 al 30 de agosto, en donde podrás adquirir merch exclusiva del Daños Luz Tour como discos, playeras y sudaderas. Para acudir deberás contar un registro previo, ya que el cupo es limitado.

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