Mundo | 29-08-26 | 20:07 |

La presidenta encargada de Venezuela, , dio a conocer que el con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

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