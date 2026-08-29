La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

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