En una noche dedicada al reconocimiento de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales del país, el Estadio Banorte reunió a varias figuras emblemáticas del futbol mexicano con elementos que trabajan diariamente por la seguridad de millones de personas.

Entre los invitados especiales, destacaron Rafael Márquez y Guillermo Ochoa, dos referentes históricos de la Selección Mexicana que acapararon la atención de los aficionados presentes.

A poco tiempo de asumir oficialmente las riendas de la Selección Mexicana, Márquez ya comenzó a recorrer los estadios del país para observar de cerca a los futbolistas que podrían formar parte de su proyecto de cara a los próximos compromisos del Tricolor.

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Con ese objetivo, el exdefensor aprovechó la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2026 y se dio cita en el Estadio Banorte para seguir las acciones del encuentro entre América y Puebla, un duelo que reunió a varios jugadores con aspiraciones de ser considerados para el combinado nacional.

Vestido con indumentaria de la Selección Mexicana, Márquez apareció sobre el terreno de juego minutos antes del arranque del partido, mientras ambos equipos realizaban los trabajos de calentamiento.

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Su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados, quienes identificaron de inmediato al histórico capitán del Tricolor.

Junto al exjugador del Barcelona, también llamó la atención la presencia de Guillermo Ochoa.

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El legendario guardameta mexicano acompañó a Márquez durante la ceremonia y, antes de dirigirse a uno de los palcos del inmueble, dedicó varios minutos a convivir con algunos aficionados, especialmente niños, a quienes regaló autógrafos y fotografías, provocando la emoción de los presentes.