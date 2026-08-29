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En la colonia Estela Ortiz, de la capital del estado, personas armadas atacaron a balazos a la fundadora de un colectivo de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina, la cual resultó herida, junto con su nieta; las cuales fueron internadas en un hospital, donde se les mantiene bajo vigilancia médica.
La rastreadora, la cual desde hace más de una década integró el colectivo “Voces Unidas por la Vida”, al iniciar la búsqueda de un hermano desaparecido, viajaba en un vehículo Yaris cuando fue interceptada en la avenida Jesús Silva Herzong por varias personas armadas que les dispararon en repetidas ocasiones.
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Pese a que las autoridades de seguridad estatal y de las fuerzas federales emprendieron un operativo de búsqueda de los responsables de la agresión, no se reportaron personas detenidas, por lo que se tiene vigilancia en el hospital donde fueron ingresadas.
Fiscalía abre carpeta de investigación
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado del atentado a balazos que fue objeto la fundadora de un colectivo de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina y una nieta, las cuales fueron trasladadas a un hospital con resguardo.
A través de un comunicado se dio a conocer que una de las líneas de investigación consiste en establecer si este ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas, como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.
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Las primeras investigaciones abiertas, del atentado contra Rojo Medina, fundadora del grupo de búsqueda “Voces Unidas por la Vida, están a cargo del área de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, con el apoyo de la Policía de Investigación y Personal pericial de la institución.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comunicó que tras la agresión, se activo el código “plata” que implica que permanecen bajo resguardo de la autoridad.
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JACL/cr
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