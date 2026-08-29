Estados | 29-08-26 | 16:40 |

Cuernavaca, Morelos-. Un autobús de la línea Transporte Ruta (TER) con alrededor de 30 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de (UAEM) a bordo, cambió intempestivamente de trayecto y trasladó a los jóvenes hacia la sin su consentimiento ni aviso previo.

La unidad partió la noche del viernes del Campus Chamilpa, en Cuernavaca, con destino original al municipio de , ruta habitual utilizada a diario por la comunidad universitaria para su traslado a la zona oriente.

Durante el trayecto, el operador desvió el camión de la vía acostumbrada y tomó la autopista con dirección a la capital del país, omitiendo informar a los pasajeros la causa de la modificación del rumbo.

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Ante la falta de explicación del chofer y el avance hacia otra entidad, los estudiantes enviaron mensajes de auxilio a familiares y grupos de contacto para reportar la situación en tiempo real y solicitar asistencia.

Conversación con una de las estudiantes de la UAEM abordo de un autobús de Transporte Ruta que cambió de destino sin previo aviso. Foto: Especial
Conversación con una de las estudiantes de la UAEM abordo de un autobús de Transporte Ruta que cambió de destino sin previo aviso. Foto: Especial
Conversación con una de las estudiantes de la UAEM abordo de un autobús de Transporte Ruta que cambió de destino sin previo aviso. Foto: Especial
Conversación con una de las estudiantes de la UAEM abordo de un autobús de Transporte Ruta que cambió de destino sin previo aviso. Foto: Especial

Antes de la medianoche del viernes, la UAEM informó que los 30 estudiantes se encontraban bien y estaban de regreso a sus hogares, y sobre el equívoco del transporte dijo que “tomó durante su recorrido una ruta distinta a la prevista”.

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“En cuanto la Universidad tuvo conocimiento de la situación, activó de inmediato sus protocolos de seguridad e inició la búsqueda y localización de la unidad, a través del personal de seguridad Venados”, aseguró.

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También subrayó que se comunicó con directivos de la línea TER “para exigir una explicación sobre lo ocurrido y garantizar que la unidad retomara la ruta prevista hacia Cuautla”.

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slr/cr

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