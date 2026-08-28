Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Bienestar de Morelos busca adelantarse al proceso electoral de 2027 para evitar que los programas sociales sean utilizados como instrumento de promoción política.

Silvia Salazar Hernández, titular de la dependencia, pidió a los ciudadanos mantenerse vigilantes y denunciar cualquier intento de apropiarse electoralmente de los recursos públicos.

El proceso electoral 2026-2027 en Morelos inicia de manera oficial el martes 1 de septiembre de 2026 y para ello el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene prevista una sesión de apertura para colocar a la entidad en la primera en iniciar formalmente los preparativos de los comicios venideros.

En este contexto, la secretaria del Bienestar explicó que la dependencia acelera los procedimientos administrativos para dejar cerrados los programas y concentrarse únicamente en su aplicación, para evitar que los apoyos puedan convertirse en una bandera de partidos políticos.

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“Si alguien lo usa como una bandera política, está la denuncia”, afirmó Salazar Hernández y recordó que utilizar recursos públicos para realizar campañas constituye un delito federal.

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Además, dijo que los ciudadanos están cada vez más informados y durante las asambleas se les explica que los recursos de los programas sociales pertenecen al erario y no a funcionarios, partidos o grupos políticos.

“La comunidad está muy empoderada, está atenta y se está capacitando”, señaló.

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JACL/cr