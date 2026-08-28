Esta noche el Atlante enfrenta una dura prueba ante el León, en el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Potros de Hierro reciben a la Fiera en el Estadio Banorte, en un duelo en el que los capitalinos buscan regresar a la senda de la victoria. Sin embargo, la misión luce compleja porque se miden ante uno de los mejores equipos mexicanos del momento.

El cuadro de Miguel Herrera ha tenido complicaciones desde su regreso de la Leagues Cup, lo que contrasta con el nivel mostrado en el arranque del torneo.

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Los Potros le han hecho buen juego a equipos “de arriba”. Foto: CLUB ATLANTE

En su duelo anterior, los azulgranas cayeron 2-0 en su visita a Monterrey para enfrentar a los Tigres. Con un penalti fallado y la expulsión de Calzadilla, el equipo del 'Piojo' mostró una buena cara, pero sucumbieron por jugar con uno menos.

Hasta este punto, los Potros tienen cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y la misma cantidad de derrotas.

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Por su parte, los Esmeraldas, instalados en semifinales de la Leagues Cup 2026, arriban en un estupendo momento futbolístico. En los últimos nuevo partidos, el equipo guanajuatense suma siete triunfos, tres al hilo en Liga MX.

Con tres victorias y dos derrotas, el León se ubica en el octavo puesto de la clasificación.

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Atlante vs León EN VIVO: Horario y canal para ver el partido