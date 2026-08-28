Todo está listo para que este viernes 28 de agosto comience una nueva jornada del futbol mexicano.

Hoy arranca la Fecha 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, con tres partidos que prometen un sinfín de emociones.

Este día, dos de los cuatro grandes de nuestro balompié nacional saltan al terreno de juego con el objetivo de suma una nueva victoria.

El Cruz Azul y los Pumas, los dos últimos finalistas del futbol mexicano, entran en acción; los dos, en condición de visitantes.

Además, el Atlante, el León, el Necaxa y el Tijuana salen a escena con la intención de seguir escalando posiciones en la tabla.

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Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX de este viernes 28 de agosto

Atlante vs León

Fecha: Viernes 28 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Banorte

Transmisión: ESPN/Disney+

Necaxa vs Cruz Azul

Fecha: Viernes 28 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX/FOX One