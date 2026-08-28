Culiacán.— La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dio a conocer que trabaja con un enlace de la Presidencia de la República en el diseño de un plan integral de seguridad y gobernabilidad para la entidad.

Precisó que se centran en dos ejes, devolver la tranquilidad a los sinaloenses y profundizar en la atención de los apoyos para recuperar la economía. “Tenemos una relación estrecha con un enlace, un equipo que envió a Sinaloa la Presidencia de la República, con el que estamos ya trabajando a marchas forzadas, sobre todo para enfocar un plan integral de gobernabilidad para reforzar las acciones de nuestro gobierno”, enfatizó la mandataria al término de un evento celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo María del Rosario Espinoza.

Subrayó que se espera que la próxima semana se presenten los avances sobre lo que se va a poner en práctica, con el fin de que la gente se sienta tranquila en cualquier espacio público.

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Citó que se profundizará una política de atención a los apoyos para la recuperación de la economía y atender las causas sociales desde la vertiente de la seguridad pública, en forma coordinada con la Federación.

La mandataria estatal externó que se tendrá una coordinación absoluta en estos dos ejes para recuperar la tranquilidad y, en especial, para que los ciudadanos se sientan seguros, por lo que se tendrá un intercambio de puntos de vista con los diversos sectores sociales de la entidad.

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Domínguez Nava explicó que se trabaja todos los días con la mesa de seguridad, por lo que en la primera etapa del diseño del plan se va a privilegiar el diálogo con todos los sectores organizados y el pueblo.

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Refirió que realizarán recorridos en los 20 municipios del estado y se reunirá con cada uno de los miembros de su gabinete para trazar las propuestas para recuperar la confianza ciudadana como gobierno.

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Aseguró que ejercerá un mandato de puertas abiertas, incluyente, en el que se van a escuchar todas las voces, sin importar su afiliación política, por lo que habrá reuniones con diputados federales y senadores de las diversas corrientes, incluido el actual legislador federal independiente.

Desde el martes pasado, cuando tomó posesión en el cargo de gobernadora para concluir el mandato del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Domínguez Nava expuso que su prioridad será la paz de Sinaloa y aseguró que trabajará en estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano, coordinación inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”, expresó.

Reconoció su liderazgo a la presidenta Sheinbaum, y le dijo: “Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa”.

El miércoles, en un mensaje publicado en redes sociales, la gobernadora reiteró su compromiso con la paz. “Nuestra prioridad es restaurar la paz y la confianza y, en ese sentido, reconocemos la estrategia del gobierno federal y trabajaremos en coordinación permanente con la presidenta Claudia Sheinbaum, (...) desde el estado, habremos de emprender las acciones necesarias para alcanzar este objetivo”.

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Caso Inzunza

El senador Enrique Inzunza Cázarez debió privilegiar al movimiento, ya que el cargo que representa no es un asunto personal, respondió la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, tras su declaración como legislador independiente.

Sobre la separación del senador del grupo parlamentario de Morena, la gobernadora dijo que es respetuosa de la decisión personal que tomó. Señaló que son parte de un movimiento, por lo que considera que él debió privilegiarlo.

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