En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA), estudio que mide, compara y contrasta tendencias mediáticas de sucesos de impacto nacional.

Durante julio de 2026, la agenda de los seis partidos políticos mexicanos estuvo dominada por tres ejes: la crisis diplomática en torno al caso de Ismael El Mayo Zambada y Rubén Rocha Moya, la batalla entre el PRI y el INE por la calificación de Morena como partido vinculado al narco, y la fractura de la alianza de la 4T en Chihuahua y Baja California.

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Morena

Morena concentró 38% de la cobertura total, pero registró su peor balance efectivo del ciclo que monitoreamos. Sólo 24% de su cobertura fue positiva frente a 56% negativa.

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Julio fue el mes de las crisis acumuladas: el escándalo de los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila en Baja California —que expuso divisiones internas de la 4T—, las tensiones con Washing- ton por el caso Zambada, los cuestionamientos al proceso de selección de candidatos de cara a 2027 y la polémica por la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH concentraron el grueso de la cobertura negativa.

En el haber: el partido logró que el INE ordenara al PRI retirar publicaciones que lo vinculaban con el narco, y mantuvo su ventaja en las encuestas electorales de Nayarit rumbo a 2027.

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PAN

El PAN fue el partido con mayor cobertura negativa en términos proporcionales: 67% de sus 536 puntos fue adverso, con un saldo efectivo de -305. El detonador fue la detención de Ernesto Ruffo Appel por supuesto huachicol fiscal, que generó un debate cruzado.

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Ante esto, la oposición denunció persecución política, mientras Morena defendió la autonomía del sistema de justicia. Jorge Romero respondió en todos los frentes: “cacería de brujas, licencia a la gobernadora de Baja California, peligro del T-MEC”, pero la narrativa mediática del mes la impuso el gobierno.

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PRI

El PRI protagonizó la batalla mediática más llamativa de julio: la guerra con el INE por sus publicaciones que tildaban a Morena de “narcopartido”.

Con 321 puntos de cobertura total y un saldo efectivo de -64, el priismo logró lo que pocos partidos consiguen: usar una derrota formal —la orden del INE de bajar sus mensajes— para ganar terreno en la narrativa de la víctima censurada. El tema acaparó 50% de su cobertura con mezcla de tonos, reflejando que Alito Moreno convirtió la resolución de la autoridad electoral en un activo comunicacional.

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PT

El PT registró -20 puntos de saldo efectivo sobre 64 puntos de cobertura, con el caso Bonilla-Marina del Pilar absorbiendo la mayor parte de su agenda negativa. La fractura en Baja California y la revocación de visa a la diputada de Baja California, Montserrat Caballero, dominaron el mes del Partido del Trabajo.

PVEM

El PVEM tuvo el mejor porcentaje positivo del estudio: 78% de tono favorable sobre 27 puntos de cobertura total y un saldo efectivo de 16 puntos. La estrategia del partido fue mostrar músculo negociador en Chihuahua —exigiendo a Cruz Pérez Cuéllar como candidato— mientras posicionaba a sus legisladores en temas de agenda social como las fiscalías de género.

MC

Movimiento Ciudadano fue el único partido de oposición con saldo efectivo positivo. Mantuvo una agenda legislativa activa (feminicidio, derechos de audiencias, bienestar animal) y sus denuncias contra Clara Brugada por la desorganización citadina en el Mundial le generaron cobertura favorable. El flanco negativo fue doble: el atentado contra uno de sus candidatos en Teotihuacán y la vinculación de un alcalde del partido en Veracruz con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

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