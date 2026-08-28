LitioMx sigue siendo una empresa estéril, que no cuenta con inversión, no tiene proyectos de exploración o explotación y ha gastado más de 40 millones sólo para pago de salarios.

El organismo público descentralizado se creó en agosto del año 2022 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Nació a través de una reforma a la Constitución en la que se estableció que la exploración, explotación y aprovechamiento de ese metal quedaría a cargo del Estado mexicano, prohibiendo así la participación de empresas privadas.

Fuente: Elaboración propia

En los primeros tres años de su creación, el gobierno invirtió 31.2 millones de pesos en el organismo con nulos resultados, y en lo que va de 2026, ya en la administración de Sheinbaum, se destinarán 13.9 millones, que están siendo utilizados para el pago de nómina.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, en 2023 se ejercieron 2 millones 179 mil 730 pesos para el pago de nómina por la ocupación de tres de las cinco plazas de mando superior autorizadas para LitioMx, y en 2024 se ejercieron 16 millones 160 mil 494 pesos, de los cuales, 15 millones 749 mil 971.0 pesos se destinaron a sueldos.

En 2025 se erogaron 12.9 millones para el pago de nómina, mientras que para 2026 el presupuesto asignado es de 13.97 millones de pesos, un aumento de casi 8% en comparación con el año anterior.

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Del total de esos recursos no se han destinado ni 10% para gastos de operación, mucho menos se ha aprobado una partida para proyectos de exploración y explotación, a pesar de que los expertos afirman que para aprovechar un yacimiento de litio se requieren recursos por más de 300 mil millones de pesos. El recurso invertido hasta ahora equivale a 0.01% de lo recomendado.

Australia, Estados Unidos y Canadá están entre los mayores productores de litio en el mundo. De acuerdo con estudios, en esas naciones se han generado proyectos conjuntos entre los sectores público y privado, con inyecciones de recursos que van de 150 millones de dólares para investigación y exploración hasta 350 millones de dólares para la extracción y procesamiento del metal. El gobierno mexicano no ha invertido un solo peso para dichas labores.

Otro elefante blanco

Expertos en química y minería destacaron que la empresa creada en 2022 por el expresidente López Obrador, LitioMx, se ha convertido en un “elefante blanco”, sin transparencia, sin recursos suficientes para la investigación y exploración del llamado “oro blanco”, por lo que prácticamente es imposible que en el corto plazo se pueda extraer ni un kilo de litio y cuando ello ocurra ya podría haber sido sustituido por el sodio en la elaboración de baterías.

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El investigador y catedrático de la Facultad de Química de la UNAM, Carlos Antonio Rius, dijo a EL UNIVERSAL que cuando en el sexenio de López Obrador se creó LitioMx y se expropió el litio como bien nacional, lo cual fue ilógico, porque de acuerdo con la Constitución, todos los minerales que está en el subsuelo pertenecen a la nación, se han cometido una serie de errores.

Expuso que cuando se realizó la nacionalización del litio hubo errores. Primer error, reportó la Secretaría de Economía que había millones de toneladas de mineral de litio. “Sí, pero el mineral de litio, el que tenía un porcentaje muy bajo de litio, sólo 1%. Entonces, este millón de toneladas se convirtió en 10 mil toneladas”.

“Ahí empezó a hacer ese ruido de que México tenía el oro blanco, que íbamos a hacer rápidamente autosuficiente, que íbamos a exportar, que teníamos más litio que petróleo en valor. A la fecha, a cuatro años de la creación de LitioMx, no se ha logrado extraer ni un kilo, por las dificultades en la exploración y explotación”.

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Otro problema, expuso, es la cantidad de presupuesto que le asignaron a LitioMx. “Con unos cuantos millones de pesos sólo alcanza para pagar salarios de los trabajadores, no alcanzaba para hacer una prospección completa”.

Sumado a la decisión presidencial de considerar a LitioMx y al mineral como asunto de seguridad nacional, por lo que lo quitaron del catálogo que tiene el sistema de minas y minerales del país, lo que sirve para poder hacer una proyección y un desarrollo de la industria minera.

“Entonces, ya no sabe dónde hay litio en el país, que sabemos existe en bastantes lugares, pero en ninguno de ellos es económicamente atractivo extraerlo, hasta ahorita, con la tecnología que se tiene”.

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El catedrático de la UNAM calificó el proyecto del gobierno mexicano de crear LitioMx como un fracaso, un “elefante blanco” sin pies ni cabeza, sin la posibilidad de extraer litio en el corto o mediano plazos y que podría quedar obsoleto en un tiempo ese mineral para la elaboración de baterías al ser sustituidos por otros como el sodio.

Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, expuso que a cuatro años de la creación de LitioMx “sí hay avances, pero es importante matizar respecto a que las actividades de esta empresa son extraordinariamente costosas, así que van a estar restringidas severamente por la falta de asignación de recursos económicos”.

Comentó que en exploración sí ha habido progreso, pues en el Programa Institucional 2026-2030 se menciona que han existido trabajos de prospección y exploración, específicamente en Sonora, así como estudios sobre otros tipos de depósitos, entre ellos salmueras geotérmicas y petroleras.

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“Se ha avanzado en caracterización geológica y en la identificación de recursos, lo que ha dado lugar a un dato nacional más oficial respecto a la cantidad de litio existente actualmente que es de alrededor de 1.7 millones de toneladas, principalmente contenidos en arcillas”.

Reconoció que en materia de explotación, el avance es limitado, pues todavía no producimos litio comercialmente a través de LitioMx. “No tenemos una mina estatal operando ni una cadena de extracción consolidada. Lo único que existe son proyectos de investigación, pruebas tecnológicas y nuevas rutas potenciales”.

Recordó que en 2022 existía una narrativa política y mediática muy optimista respecto a que México podría convertirse rápidamente en productor de litio, algo que yo misma mencioné en artículos científicos como ingenuidad y que en el mejor de los casos tomaría por lo menos una década.

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En materia de transparencia, indicó que sí hay transparencia formal, pero es limitada para evaluar sustantivamente qué está haciendo LitioMx y no hay información suficiente para conocer el avance real de los proyectos.

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