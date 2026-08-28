Cruz Azul llega a Aguascalientes con la misión de ganar o ganar. El botón de emergencia está activado en La Noria.

El actual campeón atraviesa su momento más delicado desde que Iván Alonso tomó la dirección deportiva y ya suma tres derrotas consecutivas. Contra Necaxa, cualquier resultado que no sea una victoria aumentará la presión sobre Joel Huiqui.

La Máquina perdió con Chicago Fire en Leagues Cup, después cayó frente a Tijuana y el golpe más reciente llegó con el 2-0 contra Atlas. Nunca, desde el inicio del proyecto de Alonso en 2024, el equipo había sufrido tres derrotas al hilo.

El siguiente paso podría llevar a Cruz Azul a un terreno todavía más incómodo. Si pierde con los Rayos, igualará las cuatro derrotas consecutivas que sufrió con Ricardo Ferretti en 2023. Aquella crisis llegó después de una mala Leagues Cup y terminó poco después con la salida del Tuca.

Huiqui ha rechazado que exista una crisis o un vestidor roto, pero el futbol suele poner a prueba los discursos con resultados. Joel enfrenta el primer gran bache y su poca experiencia ya entra en la conversación.

Necaxa tampoco llega en plenitud. Los Rayos acumulan tres jornadas sin victoria y tienen siete puntos, apenas uno más que Cruz Azul. Martín Varini, sin embargo, no pierde confianza en su equipo. “Estamos preparados para ganarle a los equipos pesados de la Liga”, dijo antes del duelo.

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El historial reciente favorece a los celestes. Necaxa no derrota a Cruz Azul desde el Clausura 2024 y, a partir de entonces, La Máquina registra tres victorias y un empate en sus últimos cuatro enfrentamientos. Además, Aguascalientes ha sido una plaza favorable, con cuatro triunfos en sus siete visitas más recientes.

El duelo también tendrá aroma de reencuentro. Lorenzo Faravelli, Mauro Zaleta, Alexis Peña, Luis Jiménez y Carlos Vargas ahora están del lado de Necaxa tras su pasado con Cruz Azul. José Paradela, Agustín Palavecino, Erik Lira y Alan Montes recorrerán el camino contrario.

Para Huiqui, el partido va mucho más allá de tres puntos. Cruz Azul necesita frenar la caída y recuperar confianza.

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