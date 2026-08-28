Edgar “N” y Alejandro “N”, dueños de la academia Más Preparación y detenidos por, presuntamente, ofrecer responder el examen en línea de ingreso a la UNAM, se presentaban como expertos en matemáticas, estadística y álgebra.

En la página web de la academia se presenta a Edgar “N” como profesor de matemáticas egresado de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (ESCOM- IPN), con más de 10 años de experiencia y experto en resolución de problemas y pensamiento crítico.

Mientras que Alejandro “N” se anuncia como profesor de Probabilidad y estadística, egresado de Física de la UNAM, con más de 10 años de experiencia, destacado por su creatividad y métodos innovadores de enseñanza.

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Este martes por la noche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que dos hombres identificados como Edgar “N” y David “N” fueron detenidos por policías por presuntamente ofrecer responder el examen de admisión a la UNAM. En varios videos subidos al canal de la academia, Edgar “N” aseguraba que su academia tenía un método innovador que en 10 años había “transformado la educación” y ayudado a miles de estudiantes para pasar cualquier examen, desde extraordinarios hasta aquellos para ingresar a preparatoria y universidad.

En los planteles ofrecían ayuda para pasar cualquier evaluación. Foto: Pedro Villa y Caña/ EL UNIVERSAL

“Hola, mi nombre es Edgar y soy profesor de la academia Más Preparación. Seguramente estás aquí por ser víctima de la enseñanza, pero no te preocupes, nosotros llevamos más de 10 años transformando la educación con un método innovador que ha ayudado a miles de estudiantes de cualquier materia a pasar sus exámenes extraordinarios, parciales, de certificación, incluso de admisión a la preparatoria o a la universidad”.

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Cierran oficinas y planteles

Tras la detención de los dueños de la academia, las oficinas y planteles de esta escuela permanecen cerradas y en los teléfonos de la empresa nadie responde.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se constató que los planteles no están abiertos y no se ofrece ningún tipo de información sobre los cursos por el que estudiantes pagaron hasta 3 mil 500 pesos.

En las oficinas centrales de la academia ubicadas en avenida Wilfrido Massieu 684, en la alcaldía Gustavo A. Madero, alumnos y padres de familia se presentaron para exigir una respuesta sobre los cursos ya pagados, pues indicaron que ni en los teléfonos ni correos institucionales les responden.

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A estas oficinas llegó desde Tláhuac, Irma Fuentes, quien acompañó a su hija Laura, tras pagar más de 3 mil 500 pesos por el curso para presentar su examen de admisión a preparatoria.

Relató que fue por medio de redes sociales que se enteró que los dueños de la academia habían sido detenidos por presunto fraude en el examen de ingreso a la UNAM. “No es justo que no nos den ningún tipo de información. Mi hija y yo nos enteramos de que los profesores estaban detenidos y por eso venimos a ver si seguirán dando los cursos.

“Pagamos más de 2 mil pesos por el curso y la guía y no es justo que nadie responda”.

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