La Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, fundada el 8 de agosto de 1995, fue la primera de su tipo en México y Latinoamérica. Ha rehabilitado a más de 300 personas y sus familias, además de formar más de 142 graduados.

El entrenamiento puede durar hasta dos años. Los perros se entregan de manera gratuita. Sin embargo, la institución está en crisis y busca fondos para mantener sus operaciones.

Los perros son preparados desde su crianza y socialización, después trabajan junto con la persona con discapacidad visual. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

La institución obtiene donaciones que contribuyen a que personas con discapacidad visual consigan una vida más independiente. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Actualmente, alrededor de 60 perros se encuentran en distintas etapas de entrenamiento en la escuela. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

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