La artista japonesa Yayoi Kusama falleció el 14 de agosto a los 97 años, aunque su sitio web oficial lo informó públicamente el 27 de agosto.

Nacida en la ciudad de Matsumoto, Kusama es reconocida como una de las figuras artísticas más importantes de los siglos XX y XXI, así como por sus emblemáticas esculturas de calabazas, patrones con lunares y redes, cuartos infinitos y su estilo psicodélico, inmersivo, disruptivo y crítico.

Comenzó a exhibir sus obras en 1959 en Nueva York. Desde entonces, se convirtieron en algunas de las más costosas y atractivas.

La mayoría de sus exposiciones han sido temporales, aunque hay varios museos y lugares que resguardan permanentemente algunas de sus creaciones.

¿Dónde ver la obra de Yayoi Kusama en el mundo?

Obras de Yayoi Kusama en Japón

Comenzamos en Japón, país natal de Yayoi Kusama.

En el barrio tokiota de Shinjuku se encuentra el Museo Yayoi Kusama, fundado en 2017 por la propia artista.

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Foto: Yue-Ting Lin. Unsplash

Dentro de su edificio de estilo contemporáneo, cada año se organizan exposiciones temporales, con obras realizadas en su infancia hasta las lo último. Entre ellas está uno de sus característicos infinity rooms, titulado Pumpkins Screaming About Love Beyond Infinity.

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También en la capital nipona, el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio (MOMAT) alberga 10 cuadros pintados por Kusama entre 1950 y 1989.

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Foto: The National Museum of Modern Art

Al sur de Japón, la isla Naoshima es popular por sus galerías y museos con exhibiciones de arte moderno al aire libre, destacando la presencia de sus icónicas esculturas de calabazas (una amarilla y otra roja, ambas con lunares), así como Narcissus Garden, una instalación de 1,500 esferas de acero en Valley Gallery.

Obras de Yayoi Kusama en Estados Unidos

Yayoi Kusama vivió en Nueva York durante un tiempo y fue en la ‘Gran Manzana’ donde definió su estilo, así que muchas de sus obras permanecen ahí, en distintos museos de la ciudad.

El Museum de Arte Moderno (MoMA) resguarda más de 100 obras de Kusama, especialmente fotografías de performances en la calle, pinturas de la serie Infinity Nets y esculturas (como Accumulation No. 1, la primera que hizo), aunque la gran mayoría de ellas no están en exhibiciones actuales.

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Foto: Ran Hua. Pexels

The Broad en Los Ángeles brinda un par de experiencias inmersivas al estilo Yayoi Kusama, pues cuenta con un par de sus famosos infinity rooms con espejos, luces y esculturas: Infinity Mirrored Room—The Souls of Millions of Light Years Away (con entradas físicas de 1 minuto de duración) y Longing for Eternity (visible únicamente través de ventanas).

Además, en Estados Unidos hay otros cuartos infinitos:

Infinity Dots Mirrored Room en Mattress Factory, Pittsburgh.

You Who Are Getting Obliterated in the Dancing Swarm of Fireflies en el Museo de Arte de Phoenix.

Gleaming Lights of the Souls en el Museo de Arte Moderno de Louisiana.

Love is Calling en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston.

Light of Life en el Museo de Arte de Carolina del Norte.

Aftermath of Obliteration of Eternity en el Museo de Bellas Artes de Houston.

En el Beverly Hills Garden Park de la ciudad californiana de Beverly Hills, se reinstaló hace poco la escultura Hymn of Life: Tulips, con varios tulipanes multicolor repletos de lunares.

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Obras de Yayoi Kusama en Canadá

Hasta el 26 de octubre de este año, la Galería de Arte de Ontario, en Toronto, tendrá en exhibición el infinity Room Infinity Mirror Room – Let's Survive Forever, un cuarto con espejos, una columna en el centro y orbes cromados en el piso y techo.

Obras de Yayoi Kusama en Europa

En Países Bajos, el Stedelijk Museum de Ámsterdam se prepara para recibir, a partir del 11 de septiembre, una exhibición con más de 300 obras de Yayoi Kusama, realizadas en sus más de 70 años de actividad.

El Tate Modern (o Museo Nacional Británico de Arte Moderno) resguarda 3 trabajos de la artista japonesa, aunque ninguna en exposición actualmente: el colorido cubo de espejos 'The Passing Winter' y los infinity rooms' Chandelier of Grief e Infinity Mirrored Room - Filled with the Brilliance of Life'.

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También en Londres, fuera de la estación Liverpool Street del Metro, puedes ver la instalación Infinite Accumulation, con esferas interconectadas que alcanzan los 10 metros de altura y los 100 metros de longitud.

París y el Centre Pompidou tienen 5 obras originales de Yayoi Kusama, principalmente esculturas y pinturas elaboradas entre 1962 y 2003.

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Otra de las características habitaciones inmersivas de Yayoi Kusama está en el Museo de Bellas Artes de Nancy. Su nombre es Infinity Mirror Room Fireflies on Water (propiedad del Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York).

Foto: Jorge Fernández Salas. Unsplash

En el caso de España, el museo Guggenheim de Bilbao cuenta con Infinity Room - A Wish for Human Happiness Calling from Beyond the Universe, uno de los últimos cuartos de espejos que creó, en 2020.

Obras de Yayoi Kusama en Latinoamérica

Europa y Estados Unidos concentran la mayoría de obras de Yayoi Kusama, aunque en Latinoamérica hay una.

En Brasil, específicamente en el Instituto Inhotim de la ciudad de Brumadinho, se encuentra la instalación Narcissus Garden.

Foto: Fernando Dantas. Unsplash

Es muy similar a la de Valley Gallery en Japón, aunque un poco más pequeña, con 750 esferas de acero inoxidable.

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