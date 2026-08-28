¿Todavía no sabes qué hacer o a dónde ir el fin de semana? Sigue leyendo para conocer 5 planes en distintos puntos de CDMX.

Recorrido teatralizado en EL Museo de las Intervenciones

Al sur de la CDMX, lo que fuera el Convento de Churubusco (construido a mediados del siglo XVI), ahora es el Museo Nacional de las Intervenciones, dedicado a relatar las invasiones militares de España, Francia y Estados Unidos en México.

Cada fin de semana HAY recorridos guiados por un actor caracterizado de un personaje histórico, y en esta ocasión será el general Pedro María Anaya el encargado de contar los pormenores de la Batalla de Churubusco, el 20 de agosto de 1847.

Foto: Museo Nacional de las Intervenciones - Exconvento Churubusco

Cuándo: domingo 30 a las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $70 pesos por persona. Gratis para menores de 5 años.

Teléfono: (55) 5604 0699.

[Publicidad]

Experiencia inmersiva de Frida Kahlo y Diego Rivera en Utopía Poniatowska

A un costado de la Prepa 6 y a unos pasos del centro de Coyoacán, a principios de agosto se inauguró la Utopía Elena Poniatowska Amor, un nuevo espacio dedicado a la cultura, salud, deporte y arte.

Uno de sus grandes atractivos es su sala inmersiva, donde se instalaron esculturas de cartón de Frida Kahlo y proyecciones que incluyen 300 imágenes enfocadas en la vida y trabajo de la pintora y su esposo, el muralista Diego Rivera.

Lee también: KidZania rompe sus reglas: los papás también juegan este verano

[Publicidad]

Cuándo: fin de semana, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Utopía Elena Poniatowska Amor’.

[Publicidad]

WhatsApp: (55) 5604 0699.

Experiencia inmersiva de Francia en Polanco

En 2026, Francia y México cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, y el Palacio de Hierro Polanco (compañía fundada precisametne por inmigrantes franceses) es anfitrión de una de las actividades conmemorativas.

Se trata de The Selfie Experience “L’art de Vivre”, un recorrido por 10 salas con spots fotografiables: destacan épocas, personajes, monumentos y creaciones francesas.

[Publicidad]

El visitante encontrará reinterpretaciones del Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, del Metro de París, la Sainte-Chapelle, el Muro de los Te Amo de Montmartre y más.

Disponible el fin de semana, de 11:00 a.m. a 8:25 p.m.

La entrada es gratuita aunque se requiere un registro previo.

[Publicidad]

Facebook: ‘El Palacio de Hierro’.

Recorrido arqueológico en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec era de gran importanciaen la época prehispánica por que ahí brotaban varios manantiales, razón por la que los mexicas dejaron su huella en algunos vestigios que aún se conservan.

Conócelos en el tour ‘Secretos Prehispánicos de Chapultepec’, de la agencia Turisteando Ando.

[Publicidad]

Foto: Bosque de Chapultepec

En compañía de la arqueóloga Aracely Avelino, visita los Baños de Moctezuma, un sistema de embalses un y sitio recreacional para los gobernantes, así como un petrograbado de Moctezuma II, justo en la ladera del cerro.

Cuándo: sábado 29 a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Taller de mocktails en la Nápoles

Cerca del World Trade Center de CDMX, el Hotel Hive constantemente es sede de talleres de mixología, aunque este fin de semana será un poco diferente al tratarse de bebidas sin alcohol.

Ideal para ir con amigos o pareja, la actividad consiste en preparar 3 mocktails con destilados 0% alcohol, ingredientes premium, plantas y cristalería especializada. Te guía un mixólogo profesional.

Lee también: Únete a un tour de "hongosto" en un bosque de CDMX

Disponible el sábado 29 en 3 horarios: 3:00 p.m., 6:00 p.m. y 9:00 p.m.

Tiene un costo de $900 por persona.

Sitio web: feverup.com/m/558654

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters