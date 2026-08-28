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Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron 85 cartuchos para escopeta en una jardinera de la colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco.
El hallazgo ocurrió la noche del jueves 27 de agosto, luego de que los policías recibieron un reporte sobre varios cartuchos abandonados en la vía pública, en el cruce de las calles Ciprés y Abasolo.
Al llegar al sitio, los uniformados establecieron las medidas de seguridad correspondientes y realizaron una revisión en el interior de una jardinera, donde encontraron los cartuchos.
De acuerdo con la SSC, los 85 cartuchos se encontraban oxidados y eran considerados inservibles.
Los elementos aseguraron el material y lo trasladaron a las instalaciones correspondientes para llevar a cabo su destrucción, conforme a los procedimientos establecidos.
No se informó sobre personas detenidas relacionadas con el hallazgo.
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