Metrópoli | 28-08-26 | 10:38 | Actualizada | 28-08-26 | 10:45 |

​La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este viernes 28 de agosto.

Este día se esperan lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Habrá lluvias fuertes y caída de granizo en las zonas sur y poniente de la capital, particularmente entre las 14:00 a 19:00 horas.

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​Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

afcl

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