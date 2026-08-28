La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 28 de agosto se tiene previsto una movilización a las 9:30 horas que saldrá del Palacio de Bellas Artes rumbo al Congreso de la Unión y Palacio Nacional, marchan por la muerte digna "Por el derecho a decidir hasta el final de la vida", con la finalidad de acudir a entregar las más de 180 mil firmas recabadas a favor de la "Ley Trasciende", la cual busca reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte.

El grupo Siembra Cultura se reunirá a las 9 horas, en la Plaza de Lectura José Saramago, alcaldía Cuauhtémoc, promoverán el acceso a la información confiable sobre el cannabis, la reducción de riesgos y el bienestar integral de los usuarios de la misma.

La organización Primero de Agosto se manifestará a las 9 horas en la Fiscalía General de Justicia capitalina para entregar un oficio de aclaración con respecto al caso del ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús, el 4 de febrero de 2021, en el cruce de la avenida Balderas y la calle Articulo 123, colonia Centro.

Jubilados del IPN se concentrarán a las 10 horas en el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" para exigir el pago de sus finiquitos, gratificaciones por jubilación que han estado retenidos o con adeudos desde el ejercicio fiscal de 2024.

La Confederación de Estudiantes se manifestará a las 10 horas en la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una conferencia de prensa para exigir la liberación inmediata e incondicional del defensor de derechos humanos y asesor jurídico del Consejo Estudiantil de la Normal Rural Carmen Serdán.

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Amigos del Refugio Franciscano se concentrarán a las 11 horas en la Junta de Asistencia Privada, en Polanco, para exigir una auditoría e investigación a la Junta, ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular. Asimismo denuncian que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental.

Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 11 horas en el Centro Nacional de las Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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El grupo Generó y Desarrollo estará en el Hemiciclo a Juárez a las 17 horas para un performance "Reflexatrón: El espejo de la reflexión", el cual tiene como finalidad cuestionar el impacto del machismo en los hombres y avanzar en la agenda antipatriarcal.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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