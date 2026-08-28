Cada 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo y, como bien dicen que el amor entra por el estómago, una buena comida es una buena forma para consentir a quienes tantas historias y recuerdos han compartido con la familia.

Si todavía no sabes qué regalarle a tu abuelo o abuela, una opción es salir a comer juntos, ya que en la CDMX hay restaurantes donde, además de disfrutar algo rico, podrán sentarse a platicar, pasar un rato agradable y celebrar.

¿Y sabes qué es lo mejor? Algunos establecimientos tienen promociones y descuentos especiales para las personas adultas mayores. Aquí te contamos cuáles son, qué ofrecen y cómo pueden aprovechar estos beneficios durante su día.

Estos lugares tienen descuento para personas adulto mayores. Foto: Chipa

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¿Cuáles son los restaurantes que están ofreciendo descuento por el Día del Abuelo?

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), estos son algunos establecimientos que ofrecen descuentos a las personas adultas mayores que presentan la tarjeta de esta institución.

La Casa de Anita

Los abuelos suelen disfrutar de aquellos platillos que, aunque sencillos, tienen un sabor casero; en este establecimiento podrás encontrar enfrijoladas, chilaquiles con bistec, waffles, huevos tirados, pancita y el clásico café de olla.

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Ubicación : Cecilio Robelo 3, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, CDMX.

: Cecilio Robelo 3, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, CDMX. Horario : lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.; sábados y domingos el servicio concluye a las 14:30 hrs.

: lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.; sábados y domingos el servicio concluye a las 14:30 hrs. Descuento: 15%.

Puedes ir a este establecimiento a festejar a tus abuelos tanto en el día como en la tarde. Foto: La Casa de Anita

Delizia Pastelería

Si a tus abuelos les encantan los pasteles de chocolate, vainilla, café, zarzamora o de otros sabores, aquí podrás encontrar el postre ideal para festejar y compartir en familia en su día.

Ubicación : Av. División del Norte 2831, Parque San Andrés, Coyoacán, 04040, CDMX.

: Av. División del Norte 2831, Parque San Andrés, Coyoacán, 04040, CDMX. Horario : lunes a domingo de 08:00 a 20:00 hrs.

: lunes a domingo de 08:00 a 20:00 hrs. Descuento: 15%

Cierra el festejo con el pastel favorito de tus abuelos. Foto: Instagram @delizia_oficial

Daruma

Es un restaurante de comida japonesa donde ofrecen yakimeshi con camarón o mixto, shabu-shabu, sushi y más; puedes cerrar con un postre, que puedes elegir entre una gelatina de café o helado con tempura.

Ubicación : Av. Porfirio Díaz 534, Noche Buena, Benito Juárez, 03720, CDMX.

: Av. Porfirio Díaz 534, Noche Buena, Benito Juárez, 03720, CDMX. Horario : lunes a domingo de 12:00 a 21:00 hrs.

: lunes a domingo de 12:00 a 21:00 hrs. Descuento: 10%.

Si tus abuelos les gusta la comida japonesa, este restaurante cuenta con una variedad de platillos. Foto: Usuario de Google Marilu alvarez

El Timón de Cortés

Si a tus abuelos les gustan los cortes de carne como sirloin, rib eye o costilla, o quieres consentirlos con un ceviche de camarón o unos camarones al ajillo, aquí podrás encontrarlos; también hay opciones como sopes y pechuga empanizada, además de bebidas con y sin alcohol.

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Ubicación : Av. Ribera de San Cosme 5, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400, CDMX.

: Av. Ribera de San Cosme 5, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400, CDMX. Horario : domingo a miércoles de 09:00 a 22:00 hrs.; jueves cierra a las 23:00 hrs., viernes y sábado concluye el servicio a las 02:00 hrs.

: domingo a miércoles de 09:00 a 22:00 hrs.; jueves cierra a las 23:00 hrs., viernes y sábado concluye el servicio a las 02:00 hrs. Descuento: 10%.

Chilpa

Si quieres consentirlos desde temprano, aquí encontrarás huevos montados, molletes, mix de frutas, pan dulce y sándwich de pollo; y pueden acompañarlos con café, agua del día, agua de limón o capuchino.

Ubicación : Chilpancingo 35, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, CDMX.

: Chilpancingo 35, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, CDMX. Horario : lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs.; sabados y domingos abre a partir de las 09:00 hrs.

: lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs.; sabados y domingos abre a partir de las 09:00 hrs. Descuento: 10%.

Si tus abuelos son fan de los chilaquiles, este lugar tiene una amplia oferta. Foto: Chilpa

¡No hay pretextos para no festejarlos este Día del Abuelo! Con estas opciones no solo comerán rico, los consentirás y pasarán un día agradable en compañía de sus seres queridos, además aprovecharán el descuento que ofrecen los establecimientos.

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