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La justicia de Uganda anunció la próxima extradición a Estados Unidos de un militar retirado, antiguo colaborador cercano del jefe del ejército del país, por su participación en un complot destinado a suministrar armas a cárteles de la droga mexicanos.
Katungi Michael Mpeirwe, teniente retirado del ejército ugandés, está acusado de conspirar para suministrar armas por valor de unos 54 millones de dólares (mdd) a bandas como el famoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía de Uganda afirmó haber aprobado la extradición a Estados Unidos.
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Mpeirwe era un estrecho colaborador del jefe del ejército ugandés, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni, quien ha estado maniobrando para hacerse con el control de este país del este de África.
Kainerugaba destituyó a Mpeirwe de su cargo como director de Relaciones Exteriores de su partido tras la presentación de una acusación formal contra él en Estados Unidos en julio de 2025.
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EU acusa a militar retirado de Uganda de dar armas al CJNG
La acusación del estado norteamericano de Virginia afirma que Mpeirwe presuntamente formaba parte de una conspiración para contrabandear ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas a cárteles como el CJNG, descrito como "una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas de México".
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A pesar de haber perdido su puesto, Mpeirwe siguió viviendo en libertad en Kampala, capital de Uganda, mientras que los coacusados ya se encontraban detenidos en otros países y no fue detenido hasta el mes de junio.
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Uno de los otros acusados, Peter Dimitrov Mirchev, de nacionalidad búlgara, fue arrestado en España en abril de 2025 y extraditado a Estados Unidos este año.
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