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Al grito de “¡Muerte digna ya!”, activistas del movimiento Samara Martínez: Ley Trasciende, encabezaron en calles del Centro Histórico, la primera manifestación para exigir que se reconozca el derecho a que personas con enfermedades terminales puedan elegir una muerte digna en México.
La movilización arrancó cerca de las 9:30 horas en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, desde donde partieron al Congreso de la Ciudad de México donde dejaron una iniciativa para que se legisle sobre este tema.
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“No es rendirse, es morir con dignidad”, “Morir sin dolor es dignidad”, “Buena vida, buena muerte”, fueron algunos de los mensajes que se leían en las pancartas que portaban.
Tras dejar el documento en las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México, el contingente avanzó por las calles de Bolívar y Venustiano Carranza hasta el Zócalo capitalino, donde hicieron llegar la misma petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a Presidencia.
Posteriormente, acudieron al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para entregar su petición a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
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