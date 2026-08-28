Si quieres convertir tu hogar en un espacio más inteligente sin gastar demasiado, esta oferta de Amazon México puede ser una excelente oportunidad. El Amazon Echo Pop se encuentra disponible por $699.00, con un descuento de hasta 30% respecto a su precio original.

Este altavoz inteligente destaca por su tamaño compacto, por lo que puede colocarse prácticamente en cualquier habitación. Además, permite utilizar comandos de voz para realizar distintas tareas cotidianas, reproducir música, consultar información y controlar dispositivos inteligentes compatibles.

¿Por qué vale la pena comprar el Amazon Echo Pop?

Uno de los principales atractivos del Echo Pop es su diseño compacto. A diferencia de otros altavoces inteligentes de mayor tamaño, puede colocarse fácilmente sobre un escritorio, buró, repisa o mesa de noche sin ocupar demasiado espacio.

Su tamaño también lo convierte en una alternativa interesante para quienes quieren comenzar a crear un hogar inteligente sin invertir una gran cantidad de dinero.

Con Alexa como asistente de voz, el Echo Pop permite realizar diferentes acciones mediante comandos de voz. Puedes pedirle que reproduzca música, establezca alarmas y temporizadores, consulte información, responda preguntas o agregue elementos a una lista.

También puede utilizarse para controlar dispositivos inteligentes compatibles, como focos, enchufes y otros accesorios para el hogar. Esto significa que puede convertirse en el punto de partida para automatizar algunas tareas cotidianas.

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Por ejemplo, si tienes focos inteligentes compatibles, puedes pedirle a Alexa que los encienda o apague sin necesidad de levantarte para utilizar un interruptor.

La promoción de Amazon México resulta todavía más interesante considerando que su precio baja de los 700 pesos, por lo que puede ser una buena oportunidad para estrenar un dispositivo inteligente sin hacer un gasto elevado.