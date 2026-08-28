Entre la mezcla de juventud y experiencia que conformarán el nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana, encabezado por Rafael Márquez, destaca un nombre con pasado en el futbol mexicano: Juan Manuel Lillo.

¡Cuerpo Técnico, listo! 🫡



Te presentamos a quienes acompañarán a nuestro DT, Rafa Márquez, en la Selección Nacional de México.



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El experimentado entrenador de 60 años será auxiliar de Rafa en el Tricolor para el proceso rumbo a 2030.

Lillo, quien dirigió a los Dorados de Sinaloa entre 2005 y 2006, jamás jugó futbol, pero desde los 17 años dirigió equipos juveniles en su natal Tolosa, Guipúzcoa, una provincia de España.

Consiguió dos ascensos consecutivos con la UD Salamanca y, a los 29, se convirtió en el entrenador más joven en dirigir en LaLiga.

Lillo dirigió en España, México, Colombia, Japón, China y Qatar y, como técnico auxiliar, estuvo junto a Jorge Sampaoli en la Selección Chilena de 2015 y en Sevilla 2016. También fue asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.

Cuando Josep Guardiola decidió jugar con Dorados en la Liga MX, el histórico entrenador declaró que la decisión que lo motivó a llegar a México, en parte, fue para ser dirigido por Juan Manuel. Años después se convirtieron en multicampeones con el Manchester City.

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Con los Citizens conquistaron cuatro Premier League, una FA Cup, una Community Shield y dos Copas de la Liga.

Juan Manuel Lillo es el hombre de más experiencia en el cuerpo técnico de Rafael Márquez, que debutará el próximo 26 de septiembre ante la Selección de Colombia en Baltimore, Estados Unidos.