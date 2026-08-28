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Morelia.- La Fiscalía de Michoacán amplió las investigaciones en torno al homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, tendrá que entregar los equipos celulares de la víctima del magnicidio.
Mediante comunicado, la FGE indicó que en seguimiento a la investigación por el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó a Grecia Quiroz, en su calidad de víctima indirecta, sobre los avances de las diligencias realizadas y las líneas de investigación que continúan en desarrollo.
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En este marco, la FGE notificó el requerimiento para la aportación del o los equipos de telefonía móvil con los que contaba Carlos Manzo, con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos.
Tanto la comunicación de los avances como el requerimiento del o los equipos de telefonía forman parte de las actuaciones que desarrolla la institución, con fundamento en las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables.
La FGE continuará realizando las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos, bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso, e informará sobre sus resultados conforme el desarrollo de la investigación lo permita.
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