La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos recuperados de los negocios ilícitos cometidos por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, serán utilizados en proyectos educativos para Guerrero.

"Estamos trabajando ya para que podamos aplicarlos a Media Superior y superior en La Montaña de Guerrero, que también requiere educación básica", comentó en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo detalló que son alrededor de 5.8 millones de dólares, o casi 100 millones de pesos, los que ha recuperado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional este 28 de agosto del 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país. Entonces, esto es lo que se ha recuperado", explicó.

La mandataria expuso que se estima que pueden recuperar 528 millones de pesos y 727 millones de dólares, derivado de presuntos fraudes cometidos por García Luna entre 2012 y 2018.

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"Son 528 millones de pesos y 727 millones de dólares, que no es que están físicamente en una cuenta, sino se estima que de ese tamaño fue el fraude, la corrupción, el cohecho, todo lo que significó esta red de contratos con altos costos o fraudulentos, se contrataba un equipo, nunca llegaba el equipo, pero sí se pagaba, o se contrataba un equipo que costaba 10 pesos por 100 pesos, entonces este dinero es la estimación de todos los fraudes que se cometieron del 2012 al 2018", afirmó.

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UIF prevé recuperar más recursos por caso García Luna

Por su parte, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que siguen investigando el caso para recuperar más recursos.

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"Nosotros continuamos un trabajo continuo con las demás dependencias del Estado mexicano, con el fin de identificar más propiedades o cuentas de la familia Weinberg que pudieran estar en cualquier parte del mundo y poderles extinguir y poderlas vender para que pasen a ser propiedad del dinero del Estado mexicano. Aún continuamos con eso, ya tenemos algunas identificadas que próximamente daremos a conocer cuando logremos que se puedan vender estas propiedades", comentó.

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