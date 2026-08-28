El almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, fue citado a declarar durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna, por el caso de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, que no lo pudo localizar, afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna.

En entrevista, el litigante señalo que él solicitó que Ojeda Durán, tío político de los hermanos Farías Laguna, estuviera presente en la diligencia en la que se vinculó a proceso al exmarino por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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Vinculan a proceso a Fernando Farías por delitos de huachicol fiscal (27/08/2026). Foto: Especial

“Yo pedí que se citara y que estuviera presente. Esa citación la hizo la Fiscalía General de la República, pero resulta que no lo localizan, nadie sabe ahora dónde vive. Yo lo solicité, fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente”, indicó.

Reveló que uno de los argumentos por los que la jueza cerró la audiencia a los medios de comunicación, fue que iba a comparecer un secretario de Estado.

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“Parte del argumento que utiliza la jueza en ese momento para que la audiencia fuera cerrada y que no hiciéramos ninguna declaración, es que iba a comparecer un funcionario de esa naturaleza. Hoy estoy en condiciones de poderlo comentar porque la audiencia ya se cerró”, indicó.

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Asimismo, reveló que en la audiencia se mencionaron nombres importantes, como el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. “Dos que resultan muy importantes y que el Ministerio Público verbalizó, esos nombres y que ya se lo puse en conocimiento a la juez. Dos nombres uno tan relevante como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le van a hablar por teléfono a Andy para que lo destrabe. El otro es un testigo protegido con el dato de Santo cuando de quien tiene conocimiento de que los muelles donde llegan los barcos, el muelle 289 y 290, pertenecen a un compadre o amigo de un político muy importante de Tabasco”.

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