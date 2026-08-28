Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportó acciones en México contra prácticas delictivas relacionadas con criptoactivos y contrabando de azúcar.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 28 de agosto en Palacio Nacional, el titular de la UIF indicó que ante los criptoactivos que usa la delincuencia organizada, se ccuenta con un área especializada dedicada a investigar esta este tipo de transferencias que en su gran mayoría son internacionales.

“Tenemos acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México para obtener esa información. Inclusive trabajamos con la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación para llevar a cabo estas investigaciones de lo que nosotros llegamos a identificar cuando dinero se llega a convertir en criptoactivos”, explicó.

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Al destacar que también se trabaja para identificar riesgos en Pemex, Reyes Colmenares mencionó que ante el contrabando de azúcar hay un acuerdo firmado con Aduanas para realizar acciones de inteligencia y compartir información con el fin de identificar estas estructuras.

Mencionó que el contrabando de azúcar se da desde el extranjero, así como al interior del país: “ya tenemos un trabajo muy avanzado y Aduanas ha tenido resultados derivados de este intercambio de información”.

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Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum acciones contra el contrabando de combustible y empresas factureras. Reconoció además el trabajo de la FGR a cargo de Ernestina Godoy.

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“Se ha reforzado la UIF, incluso con personal y con equipo. Y se está haciendo un trabajo de mucha coordinación para delitos de delincuencia organizada, o de cuello blanco, o actividades relacionadas con corrupción. Entonces, se trabaja de manera muy profesional y hay mucha coordinación con la Fiscalía General de la República, en algunos casos fiscalías estatales”, comentó la Mandataria federal.

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Reyes Colmenares agregó que hay un intercambio de información internacional continuo para para identificar a las organizaciones criminales y diversos delitos como el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas.

apr