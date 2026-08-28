El Gabinete de Seguridad informó que en inmediaciones del poblado Las Iguanas, municipio de Concordia, Sinaloa, fue asegurado armamento, municiones, 49 artefactos explosivos improvisados, presunta droga y tres vehículos, sin que reportaran personas detenidas.

Por medio de un comunicado, las autoridades federales detallaron que los tres vehículos estaban abandonados y sin placas por lo que procedieron a revisarlos y localizaron en su interior cuatro armas largas, un arma corta, 55 cargadores, 2 mil 825 cartuchos y munición a granel de diversos calibres, además de equipo táctico diverso y dosis de hierba seca con características a la marihuana.

Asimismo se localizaron 49 artefactos explosivos improvisados, los cuales, informó, debido al riesgo que representaba su manipulación y traslado, fueron destruidos en el lugar por parte de personal especializado que realizó los procedimientos para este tipo de materiales.

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Aseguran armamento, 49 explosivos y droga en Sinaloa (28/08/2026). Foto: Especial

Sobre el destino de los vehículos, el Gabinete de Seguridad compartió que fueron inhabilitados en la zona debido a sus dimensiones, peso y a las condiciones del terreno, esto, con el propósito de evitar riesgos para el personal y la población.

El decomiso se realiza en el marco de la “Operación Sable” y es resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento que implementó la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

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"Estas acciones debilitan las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a las comunidades de la región", agregó el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.

Finalmente, las autoridades federales compartieron que los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación del caso.

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