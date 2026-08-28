Oslo.- Considerado durante años un estandarte de modernización de la monarquía, el flamante rey Haakon hereda una Corona noruega que fue vista durante décadas como un modelo de estabilidad y cercanía, pero que recientemente quedó golpeada por una sucesión de escándalos, varios de ellos vinculados con su esposa, Mette-Marit.

Tras la muerte de su padre, Harald V, Haakon, reconocible por su figura estilizada y su cuidada barba, asciende al trono a los 53 años después de un largo periodo como heredero marcado, en su tramo final, por fuertes turbulencias familiares.

“Tomaré el nombre de Haakon VIII y conservaré la misma divisa que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: ‘Todo por Noruega’”, afirmó el nuevo monarca, citado en un comunicado del gobierno.

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Su llegada al trono se produce, sin embargo, en un momento especialmente delicado para la institución. La monarquía se ha visto sacudida por los vínculos pasados de Mette-Marit con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, la reciente condena del hijo de ella por dos violaciones y la controversia que desde hace años rodea a la excéntrica pareja formada por la hermana del rey, Marta Luisa, y un autoproclamado chamán estadounidense.

Frente a ese contexto, Haakon procuró durante sus años como príncipe heredero proyectar una imagen de sobriedad y modestia, y presentarse como representante de los valores de su generación. Emparentado con las familias reales de España y Reino Unido, hizo de la defensa del medioambiente, la lucha contra el racismo y el respaldo a los derechos de la comunidad LGTB+ algunas de sus principales causas públicas.

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“Es importante que protejamos lo que somos, y que Noruega sea un país donde esté permitido amar y estar con quien uno quiera”, declaró tras un ataque contra la comunidad LGTB+ en Oslo en 2022.

Nacido el 20 de julio de 1973, Haakon cursó parte de sus estudios en el sistema público, siguiendo el deseo de sus padres, Harald y Sonja. Tras pasar por la Armada, se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de California en Berkeley y posteriormente obtuvo un máster en Desarrollo en la London School of Economics.

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Matrimonio y escándalos familiares

Aficionado a los deportes de invierno y a la música, Haakon conoció en un festival en 1999 a la mujer que cambiaría tanto su vida como la imagen de la monarquía: Mette-Marit Tjessem, una madre soltera vinculada al ambiente de la música house de Oslo.

Nacida el 19 de agosto de 1973, hija de un periodista con problemas de alcoholismo y de una empleada bancaria, Mette-Marit ya tenía un hijo, Marius Borg Høiby, nacido en 1997 de una breve relación con un hombre que había tenido problemas con la Justicia por cuestiones vinculadas con las drogas.

“Mi rebelión adolescente fue más fuerte que la de mucha gente (...) me he movido en un ambiente en el que se han superado muchos límites”, admitió la futura princesa en una conferencia de prensa antes de su boda con Haakon, en 2001.

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Con el tiempo, la opinión pública pareció dejar atrás aquellas reservas iniciales. La pareja tuvo en enero de 2004 a Ingrid Alexandra, hoy primera en la línea de sucesión después de su padre, y en diciembre de 2005 a Sverre Magnus.

Pero la relativa calma no duró. Nuevos nubarrones comenzaron a acumularse sobre la familia real, esta vez alrededor de la hermana mayor de Haakon, Marta Luisa, adepta a las terapias alternativas y cuestionada en reiteradas ocasiones por utilizar su título con fines comerciales.

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Tras el suicidio de su exmarido, el escritor Ari Behn, en 2019, tres años después del divorcio de la pareja, Marta Luisa volvió a quedar en el centro de la polémica al casarse en 2024 con Durek Verrett, un estadounidense que se presenta como “chamán de sexta generación” y al que sus detractores califican de “charlatán”.

A las controversias familiares se sumaron además los problemas de salud de Mette-Marit. Aquejada de una forma inusual de fibrosis pulmonar, una enfermedad grave que dificulta la respiración, tuvo que cancelar numerosos compromisos oficiales durante los últimos años. En junio se sometió con éxito a un trasplante de pulmón.

El caso Epstein y la condena del hijo de Mette-Marit

Cuando la familia real ya atravesaba un período complicado, a comienzos de este año estalló una nueva bomba mediática. La prensa noruega publicó una serie de correos electrónicos entre Mette-Marit y el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, que revelaron que ambos mantuvieron contacto durante varios años.

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En 2012, cuatro años después de que Epstein hubiera sido condenado en Estados Unidos por solicitar servicios sexuales de una menor, el financiero le escribió a la princesa para contarle que estaba en París “en busca de una esposa”.

Mette-Marit respondió que la capital francesa “es buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores mujeres”. Un año después, en 2013, la princesa pasó cuatro días alojada en una residencia de Epstein en Florida.

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Tras conocerse los intercambios, Mette-Marit pidió disculpas, habló de “un error de juicio” y sostuvo que había sido “manipulada y engañada” por Epstein, con quien aseguró haber cortado todo vínculo en 2014.

“Ella no hizo nada ilegal”, afirmó en su defensa el entonces rey Harald.

Haakon también respaldó públicamente a su esposa. “Cuando uno se casa, lo hace para lo mejor y para lo peor”, dijo en marzo de 2026 durante una entrevista televisada de la pareja.

Pero para entonces el impacto sobre la imagen de Mette-Marit ya era considerable. Según varios sondeos, una mayoría de los noruegos consideraba que no debía convertirse en reina, un duro revés para una institución que durante décadas había disfrutado de un amplio respaldo social.

La polémica coincidió además con el otro gran escándalo que golpeó a la familia: el proceso judicial contra Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit. En junio fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del entonces príncipe heredero— y por otros 32 cargos.

Pese al desgaste que provocaron estos episodios, Haakon llega al trono con un capital de confianza considerable. En el último sondeo disponible, realizado en marzo, ocho de cada diez noruegos afirmaban que creían que sería un buen rey.

Agencia AFP

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