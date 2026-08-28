Fuerzas federales capturaron a Ana Florella Fragoso Ramos, “La Tía” o “Flor”, junto con otros cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva “La Tía”, ligada al Cártel Nueva Empresa, en el estado de Jalisco.

Lo anterior, durante tres cateos realizados en inmuebles de los municipios de Zapopan y Tonalá, relacionadas con el mencionado grupo criminal dedicada al tráfico de migrantes, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia señaló que trabajos de investigación de la FGR, permitieron identificar a la organización delictiva conocida como “La Tía”, relacionada con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes, principalmente mediante el uso de túneles en Ciudad Juárez, Chihuahua, para su traslado hacia Estados Unidos.

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Detienen a Ana Florella Fragoso, líder de célula "La Tía", ligada al Cártel Nueva Empresa junto a otros 4 integrantes de dicha célula (28/08/2026). Foto: Especial

Los cinco detenidos fueron identificados como Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”; Gilberto Sosa Valles, alias “El Loco”; Martha Samara Olvera de Anda, alias “La Fresa”; José de Jesús Rodríguez Diego, y Mayra Saraí Olvera de Anda.

De acuerdo con la Semar, les fueron asegurados una camioneta GMC Sierra AT4, una camioneta Toyota Tacoma, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB, tres terminales de pago y tres tarjetas SIM.

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Según las investigaciones, la célula “La Tía” estaría relacionada con actividades de tráfico de personas migrantes, así como con delitos de narcotráfico, secuestro y extorsión. Como resultado de los cateos fueron detenidas cinco personas.

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