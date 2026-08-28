Los Ángeles.- El Ejército estadounidense utilizó un sistema láser para derribar tres drones relacionados con carteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México, según informaron las autoridades militares.

El operativo se llevó a cabo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado en el que se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por su siglas en inglés) del Ejército, según dijo en un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de EU.

Los drones interceptados habían sido clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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EU ha capacitado a autoridades mexicanas en neutralización de drones usados por cárteles (19/03/2026). Foto: Especial

"La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta", afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB, en inglés).

El operativo marcó la primera vez que se usa el sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a carteles en la frontera sur.

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Taylor afirmó que los carteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente al personal militar y los agentes de CBP.

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EU agradece apoyo del Ejército Mexicano

El mayor general agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, lo que supone que el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo conocimiento del ataque.

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Sheinbaum ha declarado que cualquier acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país.

Patrulla Fronteriza y cárteles libran guerra de drones

EL UNIVERSAL publicó el 19 de agosto pasado que el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, ha visto cómo los traficantes de personas—que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nueva stecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

Durante un recorrido en vehículo por el muro fronterizo de Arizona con Sonora —en el que participó EL UNIVERSAL junto con medios de otros países— observó cómo halcones escondidos cazan los movimientos de los agentes para tratar de librarlos y así cruzar personas, drogas y armas.

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La “amenaza” ya no está sólo a ras de tierra, sino que ahora también se tiene que voltear a ver al aire, pero esto no es impedimento para la Patrulla Fronteriza porque —dice a EL UNIVERSAL— se ha adquirido tecnología para combatir estas aeronaves no tripuladas. Más detalles se reservaron por temas de seguridad.

La Border Patrol: “Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera”.

“Eso es algo que nosotros hemos visto en la Patrulla Fronteriza siempre, la vigilancia de los coyotes y los traficantes viendo nuestros movimientos, ahora con la tecnología. Ellos también utilizan los drones para estar viendo nuestros movimientos. La mayoría del tiempo esos drones están en la frontera, no cruzan de este lado. Pero si llegan a cruzar, entonces nosotros también tenemos la tecnología, tenemos helicópteros para poder combatir esas amenazas”, comentó Vasavilbaso a El Gran Diario de México.

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Nogales, Arizona.— El vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, ha visto cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

Durante un recorrido en vehículo por el muro fronterizo de Arizona con Sonora —en el que participó EL UNIVERSAL junto con medios de otros países— observa cómo halcones escondidos cazan los movimientos de los agentes para tratar de librarlos y así cruzar personas, drogas y armas.

La “amenaza” ya no está sólo a ras de tierra, sino que ahora también se tiene que voltear a ver al aire, pero esto no es impedimento para la Patrulla Fronteriza porque —dice a EL UNIVERSAL— se ha adquirido tecnología para combatir estas aeronaves no tripuladas. Más detalles son reservados por temas de seguridad.

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Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU aseguran que los coyotes y traficantes siempre han vigilado sus movimientos; sin embargo, ahora lo hacen con tecnología. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

Además, la advertencia está hecha por la Border Patrol: “Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera”. Hasta ahora, en esta sección no hay registros de ataques con drones contra los agentes.

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“Eso es algo que nosotros hemos visto en la Patrulla Fronteriza siempre, la vigilancia de los coyotes y los traficantes viendo nuestros movimientos, ahora con la tecnología. Ellos también utilizan los drones para estar viendo nuestros movimientos. La mayoría del tiempo esos drones están en la frontera, no cruzan de este lado. Pero si llegan a cruzar, entonces nosotros también tenemos la tecnología, tenemos helicópteros para poder combatir esas amenazas”, comentó entonces Vasavilbaso a El Gran Diario de México.

“La mayoría de los drones los usan para observar, para estar vigilando el movimiento de los agentes. También nosotros tenemos nuestra propia tecnología, también podemos vigilar qué es lo que pasa. Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera 24 horas al día, siete días a la semana”, advirtió.

La Patrulla Fronteriza en esta zona celebra el muro tecnológico que refuerza la administración del president eDonald Trump, con sensores,cámaras de videovigilancia de última generación y más alambre de púas. Esta es la primera defensa de contención.

Colaboración

Para el jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson,John Morris, la colaboración con las autoridades de México siempre ha sido buena; afirma que entienden lo que tratan de lograr juntos ambos países en cuestión de seguridad fronteriza. En la sede del sector Tucson, confirma en respuesta a este medio que el Cártel de Sinaloa opera mayormente en la frontera de Arizona con Sonora, con nuevas estrategias en redes sociales para enganchar a más personas, e incluso con el uso de más tecnología.

Morris inició su carrera profesional en 1996 en el sector río Bravo y, dice, siempre ha tenido una muy buena colaboración con las autoridades mexicanas en la franja fronteriza, no necesariamente con los recientes cambios de gobiernos. “Entre fronterizos entendemos lo que estamos tratando de lograr juntos, y trabajamos bien entre nosotros. Yo no diría que es necesariamente mejor ahora, ya que en mi experiencia siempre ha sido buena [la relación]. Si necesitan lo que sea de nosotros, hacemos todo lo posible por apoyarles, y cuando nosotros necesitamos algo de ellos, siempre hacen todo lo posible por apoyarnos”.