La gastronomía mexicana vuelve a convertirse en un hilo conductor para contar historias de identidad, creatividad y fortaleza femenina. La chef Martha Ortiz Chapa presentó su más reciente proyecto editorial, Recetas de vida para mujeres con grandeza, una obra coescrita junto a la periodista y editora Laura Raquel Manzo y con prólogo de la chef franco-estadounidense Dominique Crenn.

El encuentro, celebrado en las instalaciones del Campus Roma de la Universidad Vizcaya de las Américas en la Ciudad de México, sirvió como escenario para dialogar sobre la memoria culinaria y la narrativa personal como herramientas de libertad y equidad.

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Más de 40 historias de arrojo y “palabra cocinada”

Recetas de vida para mujeres con grandeza surge como un banquete literario que rinde homenaje a trayectorias femeninas que han transformado distintos ámbitos de la sociedad. A lo largo de sus páginas, las autoras entrelazan las vivencias de 41 mujeres notables que van desde el activismo de la buscadora Ceci Flores, pasando por el arte contemporáneo de Zélika García (fundadora de Zona Maco), hasta el periodismo de Bárbara Anderson.

Cada perfil revela las experiencias y los "ingredientes vitales" que han definido el camino de sus protagonistas, acompañados por una receta de cocina significativa en sus vidas. Con una narrativa que la propia autora define como “palabra cocinada” y “poética comestible”, el libro no teme mostrar sus 456 páginas. “El grosor físico es el peso de las mujeres hoy; no hay peso liviano en las mujeres que viven con grandeza”, compartió la chef durante la presentación.

El volumen reúne a más de 40 mujeres de distintas disciplinas, como la activista Ceci Flores y la fundadora de Zona Maco, Zélika García, compartiendo sus vivencias y recetas con significado emocional. Fotos: El Universal, Clase y CACEH.

El color de la rebeldía y un glosario de gastronomía feminista

Uno de los detalles más llamativos del libro es su diseño en tono rosado intenso, una elección deliberada que Martha Ortiz explica a través de la historia: lejos de representar una feminidad sumisa, el rosa fue adoptado en los años 50’s por mujeres rebeldes como un símbolo de poder y apropiación cultural.

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Además del recorrido biográfico, la obra sorprende al lector incluyendo en sus páginas finales un glosario de gastronomía feminista, una sección lírica que deconstruye el lenguaje tradicional de la cocina patriarcal para proponer una mirada creativa y libre.

Una filosofía para "romper el techo de caramelo"

Conocida internacionalmente por impulsar proyectos emblemáticos de la alta cocina mexicana como Dulce Patria, Filigrana —reconocido con mención Bib Gourmand en la Guía Michelin— y actualmente Tuch de Luna en Casa de la Playa de Grupo Xcaret (distinguido por contar con un equipo operado únicamente por mujeres), Martha Ortiz reafirma su compromiso con la sororidad y la creación de redes de apoyo.

Fiel a su emblemática premisa de "romper el techo de caramelo", la autora invitó a las nuevas generaciones a adueñarse de su propia narrativa de vida y hacer frente a las limitaciones sistemáticas a través de la unión colectiva: “Las invito a que en esta olla grandota aprendamos a hacer nuestro propio guisado de vida y nos sirvamos con la cuchara grande de la existencia”.

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Con esta nueva publicación, Ortiz y Manzo consolidan a la gastronomía no solo como el arte del sabor, sino como una herramienta para preservar la memoria colectiva, honrar el legado de las mujeres mexicanas y celebrar la riqueza cultural del país.

El libro tiene un precio de $499 MXN y puedes adquirirlo en Penguin Libros, Amazon, Librerías Gandhi, Mercado Libre y Liverpool.

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