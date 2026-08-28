Universal Deportes | 28-08-26 | 15:00 |

Todo está listo para una nueva fecha del futbol mexicano. Este viernes arranca la con una abultada cartelera para hoy.

Dentro de los duelos de esta noche está el del Necaxa frente al Cruz Azul en Aguascalientes, donde ambos equipos llegan con presentes preocupantes, pero hay más exigencia con el cuadro celeste.

La Máquina tiene tres derrotas al hilo en Liga MX, la última fue ante Atlas 0-2 en el Estadio Banorte, por lo que las alarmas están encendidas dentro del cuadro de la Noria. Hasta este punto, los celestes suman seis unidades.

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Para este encuentro, el equipo de Joel Huiqui llega en medio de la noticia del acuerdo entre el

Los Rayos dejaron escapar tres unidades de oro en el partido contra los Pumas en CU. Los de la UNAM empataron a los hidrocálidos en los últimos minutos del encuentro y les negaron su tercera victoria del torneo.

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El cuadro de Aguascalientes tiene siete puntos, por lo que se colocan un peldaño arriba del equipo capitalino.

Cruz Azul vs Necaxa: Horario y dónde ver EN VIVO el partido

  • Horario: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX ONE

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