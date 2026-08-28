San Cristóbal de las Casas, Chis. - El helicóptero donde viajaba el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó un aterrizaje de emergencia, provocado por “un cruce de aves y la poca visibilidad (lo que) nos obligó a cambiar de dirección”, reveló el mandatario estatal.

En su cuenta de Facebook, Ramírez Aguilar dio a conocer que acudió al municipio de Pantepec, en la zona norte de Chiapas, con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, cuando ocurrió el percance en la aeronave donde viajaba.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver el momento en el que el piloto del helicóptero Bell llega al punto donde iba a aterrizar, pero en ese momento la aeronave se inclina levemente, para finalmente descender sin ningún contratiempo.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver el momento en el que el piloto del helicóptero Bell llega al punto donde iba a aterrizar, pero en ese momento la aeronave se inclina levemente. | Foto: Especial.

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Un hombre que estaba en el momento del aterrizaje, al momento que ve que el helicóptero se inclina levemente sobre su costado izquierdo, deja de enfocar la aeronave y corre por el temor de que caiga.

“Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor”, explicó el gobernador.

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Y agregó: ·Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”.

Funcionarios del gobierno del estado felicitaron a los pilotos del Bell, como el director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Jovani Salazar Ruiz: “Dios cuide siempre la vida del gobernador y felicidades al buen piloto por su destreza”.

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JACL/cr