Un avión de DHL sufrió un problema con su sistema de frenos al aterrizar en Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) lo que ocasionó que se incendiaran las llantas, esto de acuerdo con información proporcionada por la Administración Federal de Aviación (FAA) y publicada en el portal de la CBS News.

En redes sociales circularon imágenes sobre el incendio que generó grandes columnas de humo alrededor de las 23:00 horas.

Autoridades no reportaron personas heridas tras el accidente del vuelo 814 de Kalitta Air, operado por la compañía de paquetería. Asimismo, informaron que están trabajando para determinar la causa por lo que la unidad será trasladada para ser inspeccionada.

Estallan llantas y se incendian llantas de avión

En el video difundido por CBS News, se muestra el momento en el que el avión, al momento de aterrizar, se incendia en la pista de aterrizaje por varios metros. Luego de que la aeronave se pararse por completo, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego.

La FAA informó que siguen investigando el accidente. Por su parte, el portal CBS News anunció que han contactado a la aerolínea Kalitta Charters para obtener declaraciones.

A DHL cargo plane erupted into flames as it touched down at Los Angeles International Airport on Wednesday night after experiencing an issue with its brake system, the company said. pic.twitter.com/PeGxxruPGB — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) August 27, 2026

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