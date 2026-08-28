Este viernes, 28 de agosto, Necaxa y Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada del Apertura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Lo que necesitas saber para la Jornada 6 del Apertura 2026

Universal Deportes 05:00 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX+ y FOX One.

Universal Deportes 05:02 PM ¿Qué lugares ocupan Necaxa y Cruz Azul en la tabla? Hasta antes de la sexta fecha del torneo, Necaxa ocupa el onceavo lugar de la tabla general con dos victorias, dos derrotas y un empate. Mientras que, por su parte, Cruz Azul está en el doceavo puesto con tres derrotas y dos victorias.

Universal Deportes 05:03 PM Cruz Azul, sin Erik Lira Erik Lira dejará Cruz Azul para convertirse en jugador del Mónaco. Después de varias semanas de negociaciones, ambas directivas alcanzaron un acuerdo por el mediocampista mexicano, quien cumplirá uno de los grandes objetivos de su carrera que era jugar en Europa después de conquistar prácticamente todo con La Máquina .



Erik Lira con Cruz Azul - Foto: Imago7

Necaxa vs Cruz Azul | Las acciones más destacadas del partido