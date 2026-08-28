El Mercado de Jamaica es un lugar conocido entre los capitalinos como un puto dedicado al comercio de flores y todo tipo de insumos, sin embargo, podría esconder una triste realidad para los perros que se encargan de cuidar el lugar durante las noches.

Por medio de redes sociales, una mujer denunció un presunto caso de maltrato animal al percatarse de la situación de seis perros que permanecen encerrados en el estacionamiento del segundo piso del mercado, soportando condiciones extremas.

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Mercado de Jamailca. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Denuncian presunto caso de maltrato animal en mercado de Jamaica

En el video, se observan los pequeños cuartos de lámina donde mantienen a los caninos apartados de la gente y separados entre ellos, debido a que supuestamente presentan un alto nivel de agresividad.

“Vine al mercado de Jamaica y en el estacionamiento de la parte de arriba, tienen a 6 perros encerrados todo el día, solo los sueltan en la noche para que cuiden el lugar”, dijo.

La denuncia ciudadana alertó sobre el pequeño espacio donde encierran a los perros, así como las altas temperaturas en que viven, pues bajo los rayos del sol las láminas se calientan.

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“Me di cuenta porque traigo a mi perro y empezaron a ladrar y a patear las puertas, pero obviamente son muy violentos si están encerrados con este calor y así es su vida”.

Cabe mencionar, que se desconoce el estado de salud de los animales, ya que las puertas obstruyen la visibilidad y en el clip solo se alcanza a observar la cara de uno de los perros.

"Los usan para no pagar el servicio que requieren. Paguen el servicio a una persona, los perros no están al servicio del humano y MENOS en esas condiciones", se lee en la descripción del video.

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