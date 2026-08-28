[Publicidad]
Una fuerte lluvia, acompañada de tormenta eléctrica, azoto el sur de la Ciudad de México, por lo que el partido entre el Atlante y el León fue retrasado.
En las pantallas del estadio Banorte apareció al siguiente mensaje: "Demora por mal tiempo. El partido se reanudará lo antes posible".
En breve más información.
[Publicidad]
Más información
Mundo
ICE planea invertir 2 mdd en perros robot; podrán ser operados a distancia para misiones autónomas
Universal Deportes
Atlante vs León se retrasa por tormenta eléctrica
Metrópoli
Adultas mayores cumplen su sueño: celebran su fiesta de XV años en Iztapalapa; las acompañan chambelanes de la tercera edad
Estados
Vecinos de Chicxulub Puerto denuncian destrucción de manglar en Yucatán; presuntos invasores han talado y quemado vegetación costera, aseguran