Universal Deportes | 28-08-26 | 18:44 |

Una , acompañada de tormenta eléctrica, azoto el sur de la Ciudad de México, por lo que el partido entre el Atlante y el León fue retrasado.

En las pantallas del estadio Banorte apareció al siguiente mensaje: "Demora por mal tiempo. El partido se reanudará lo antes posible".

En breve más información.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]