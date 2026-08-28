De manera irrespetuosa e ignorante, algunos comentaristas deportivos han tratado de encasillar a los boxeadores cubanos como peleadores que son correlones y que no se fajan. Nada más alejado de la realidad.

BKB, la liga de combate con mayor crecimiento a nivel mundial, está prácticamente siendo dominada por peleadores de la Isla de Cuba y créanme, en las peleas a puño limpio, mismas que se llevan a cabo en un pequeño triángulo (TRIGON), no hay espacio para correr.

Si algo se necesita allá arriba son pantalones y mucho corazón. De esto, a todos los peleadores cubanos en esta modalidad les sobra.

El campeón mundial pesado es Gustavo Trujillo, con marca de 8-0 y ocho nocauts; Yampier Ramírez, actual campeón pluma, camina con 4-0 y cuatro anestesiados; Yuniesky González, un enorme boxeador que enfrentó a lo mejor de lo mejor en boxeo, ahora camina con 2-0 y dos nocauts y se enfila a disputar el cetro vacante de los cruceros.

Y por si fuera poco, este 29 de agosto, tendremos el debut a puño limpio de uno de los más grandes boxeadores en la historia de Cuba: Yuriorkis Gamboa, quien a sus 45 años se quiere probar sin guantes y sueña con ser campeón mundial en BKB, como lo fue en el boxeo.

México es potencia mundial en el boxeo profesional, mientras que Cuba dominó el medallero olímpico y amateur durante décadas. Traigo esto a la mesa porque en el horizonte de BKB se vislumbra una rivalidad entre cubanos y mexicanos en esta modalidad que definiría quién manda a puño limpio.

Este sábado, aquí en Miami, donde me encuentro para narrar el #BKB58, es una noche completamente cubana. Sin embargo, el próximo 19 de septiembre, Tijuana rendirá honores al primer campeón mundial mexicano en esta modalidad: Julián Fernández, quien para lograr coronarse dejó en el camino al cubano Yordan Fuentes en un polémico combate que al final fue declarado un "NO CONTEST". Es decir, la pelea no contó, pero al final, este combate llevó al tijuanense a la oportunidad titular, misma que no desaprovechó.

Durante la semana de pelea conversé con Fuentes, previo a su combate con Keegan Vandermeer, y durante la caliente charla acusó a Julián Fernández de darle la vuelta y no querer medirse nuevamente ante él.

Y de paso me llovió un poco a mí, pues mencionó que los críticos del boxeo cubano somos los periodistas mexicanos, algo que es totalmente falso, pues es sabido que tengo simpatía por el boxeo cubano y los cubanos en general. De hecho, más que criticarlos, siempre los he apoyado, pero eso Yordan Fuentes lo ignora.

Con todos estos antecedentes, además de una rivalidad entre Cuba y México que ya nació, debo decirles que aquí, en el bello Miami que fue mi casa por 14 años, se respira un ambiente de emoción y expectativa.

Sin duda, el #BKB58 ha captado la atención de propios y extraños y promete ser una especie de “Super Bowl de golpes”, cerrando con broche de oro el espectacular verano de BKB.

Por cierto, esta velada en español podrán disfrutarla por Telemundo Deportes. Ahora, con la narración de este su servidor.

Leo lo antes escrito y me surge una pregunta que dejo a su consideración y análisis:¿Quién mandaría a puño limpio entre Cuba y México?

@ErnestoAmador