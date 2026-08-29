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Este viernes, 28 de agosto, Tijuana y Pumas se enfrentarán en la Jornada 6 del Apertura 2026. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Caliente.
Lo que necesitas saber para la Jornada 6 del Apertura 2026
Universal Deportes 09:42 PM
¡Morita lo intenta!
Remate fallado por Gilberto Mora (Tijuana) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Universal Deportes 09:34 PM
¡Cerca para Xolos!
Remate fallado por Adonis Preciado (Tijuana) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alejandro Gómez.
Universal Deportes 09:24 PM
¡Amarilla para Pumas!
Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Universal Deportes 09:24 PM
Rueda el balón en el Estadio Caliente
Universal Deportes 08:24 PM
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido?
Tijuana vs Pumas | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX+ y FOX One.
Universal Deportes 08:29 PM
¿Qué lugares ocupan Tijuana y Pumas en la tabla?
Hasta antes de la sexta fecha del torneo, Tijuana ocupa el séptimo lugar de la tabla general con tres victorias, un empate y una derrota. Mientras que, por su parte, Pumas está en el décimo puesto con dos victorias, dos empates y una derrota.
Universal Deportes 08:48 PM
Once inicial de Pumas para la Jornada 6 del Apertura 2026
Universal Deportes 08:49 PM
Once inicial de Xolos para la Jornada 6 del Apertura 2026
Tijuana vs Pumas | Las acciones más destacadas del partido
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