Las lluvias registradas este viernes provocaron diversos encharcamientos, caída de árboles y ramas, así como afectaciones a vehículos en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.

En Iztapalapa se reportaron encharcamientos en Canal de Tezontle, desde Portal de las Flores hasta Batalla de Calpulalpan; en avenida Javier Rojo Gómez, al norte, a la altura de Canal de Tezontle, y en Calzada Ignacio Zaragoza, cerca del Puente de la Concordia, con dirección al oriente.

También se registraron afectaciones en Emiliano Zapata y avenida Tláhuac, colonia 12 de Diciembre, donde el azolve de las coladeras generó un encharcamiento de aproximadamente 20 metros de espejo por 10 centímetros de tirante. Personal de Protección Civil liberó accesorios hidráulicos para facilitar el desalojo del agua.

Lluvias provocaron encharcamientos que afectan, principalmente, a vehículos y transportes públicos, en Ciudad de México. Foto: Especial

Lee también Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en toda la CDMX; hay posibilidad de caída de granizo

En avenida Tláhuac y Cerrada Xóchitl, colonia San Andrés Tomatlán, la insuficiencia de la red de drenaje ocasionó un encharcamiento de 300 metros de espejo por 15 centímetros de tirante. Ante esta situación, personal operativo liberó los accesorios hidráulicos y solicitó apoyo para realizar trabajos de desazolve con equipo hidroneumático.

Otro punto afectado se ubicó en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, colonia Santiago Acahualtepec, donde la saturación de la red de drenaje provocó un encharcamiento de 100 metros de espejo por 30 centímetros de tirante, además de que un vehículo particular quedó varado.

[Publicidad]

#Reportando 🌊 | Inundaciones ya al oriente de #CDMX. 🔴



⚠️⛈️ Fuertes estragos deja la lluvia a la altura de Los Arcos. Así se observa la entrada a Santiago #Acahualtepec sobre la #Ermita - #Iztapalapa, donde el agua ya cubre la vialidad. pic.twitter.com/v0kuap45yU — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 28, 2026

Después de que descendieron los niveles de agua, se detectó en ese sitio una socavación tipo caverna de aproximadamente un metro de diámetro y 1.5 metros de profundidad, aparentemente ocasionada por la ruptura de la red de drenaje. La zona fue acordonada de manera preventiva y se solicitó apoyo para reparar la infraestructura.

Lee también Clima CDMX: ¿A qué hora se esperan lluvias y granizo este viernes 28 de agosto?

En Coyoacán, un árbol cayó sobre la calzada de La Virgen, con dirección al poniente, entre Alfonso Rivera y Diego Navas, en la colonia Presidentes Ejidales. Mientras que en avenida Emilio Carranza y Eje 1 Oriente, avenida Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, cayó una rama de aproximadamente seis metros de longitud y 20 centímetros de diámetro, la cual dañó un vehículo particular, sin que se reportaran personas lesionadas.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

slr/cr