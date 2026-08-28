El sistema de bicicletas públicas Ecobici se expandirá hacia el oriente y sur de la Ciudad de México con la incorporación de Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, con lo que el sistema pasará de tener presencia de seis alcaldías a nueve.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la ampliación busca llevar las bicicletas públicas a zonas donde actualmente existe una alta demanda de viajes en bicicleta, pero que no cuentan con Ecobici.

“Esta ampliación tiene un sentido de justicia territorial. Ecobici nació y creció principalmente en las zonas centrales de la ciudad. Ahora queremos llevarlas más lejos, hacia el oriente y hacia el sur, hacia zonas históricamente menos atendidas”, afirmó.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la ampliación busca llevar las bicicletas públicas a zonas donde actualmente existe una alta demanda de viajes en bicicleta. | Foto: Especial.

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Indicó que las tres nuevas alcaldías realizan alrededor de 60 mil viajes diarios en bicicleta. De ellas, Iztapalapa concentra la mayor cantidad, con cerca de 45 mil viajes diarios, equivalentes al 19 por ciento del total de viajes en bicicleta de la ciudad. La intención, explicó, es que el sistema se descentralice y llegue a los sitios donde la población ya utiliza la bicicleta como medio de transporte.

¿Dónde estarán las nuevas cicloestaciones?

El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, explicó que la ubicación de las nuevas estaciones todavía se encuentra en proceso de definición y se realizará con participación de las alcaldías y de las comunidades. Las estaciones se instalarán, principalmente, en puntos donde exista infraestructura ciclista, haya concentración de población usuaria y puedan conectarse con otros medios de transporte.

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“¿Dónde se van a instalar las nuevas estaciones? Donde vive y donde se mueve más la población con bicicleta; donde puedan conectarse al Metro, al Metrobús o a otros transportes; donde existen ciclovías y donde puedan instalarse de manera segura”, detalló Brugada.

La Semovi también analizará las solicitudes que ya han presentado comunidades y vecinos para determinar los puntos donde las nuevas cicloestaciones. | Foto: Especial.

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La Semovi también analizará las solicitudes que ya han presentado comunidades y vecinos para determinar los puntos donde las nuevas cicloestaciones sean más útiles.

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La renovación no solo contempla aumentar la cobertura. El nuevo contrato establece un sistema de monitoreo permanente para conocer cuántas bicicletas están operativas y ajustar el rebalanceo de unidades de acuerdo con los flujos de demanda.

La jefa de Gobierno señaló que la transformación del sistema comenzará en septiembre, con el objetivo de ampliar gradualmente la cobertura de Ecobici. El nuevo contrato tendrá una vigencia de 10 años y contempla una inversión multianual de hasta 2 mil 434 millones de pesos.

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JACL/cr