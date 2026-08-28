Metrópoli | 28-08-26 | 18:03 |

La de un tren de la Línea 2 del Metro fue retirada de sus funciones luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a una persona ajena al viajar en el interior de la cabina de conducción.

De acuerdo con el , las áreas de Operación y Transportación tomaron conocimiento del hecho y realizaron la correspondiente, mediante la cual se identificó a la trabajadora responsable de conducir el tren NM02 involucrado.

El STC informó que ya fue elaborado el reporte para iniciar el procedimiento administrativo y laboral correspondiente, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y la normatividad aplicable.

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“Las áreas de Operación y Transportación del STC tomaron conocimiento de la situación, se realizó la investigación correspondiente y se tiene identificada a la persona trabajadora a cargo de la conducción del tren”, publicó.

“Al respecto, se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, en estricto apego a las condiciones generales de trabajo del STC y la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo a la cual se podría sancionar con la baja definitiva de la persona trabajadora”, agregó.

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Como parte de las medidas adoptadas, la conductora ya fue retirada de sus funciones, mientras se desarrolla el procedimiento en su contra, y –de acuerdo con la normativa laboral vigente– la sanción podría llegar hasta la baja definitiva de la persona trabajadora.

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JACL/cr

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