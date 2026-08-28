Metrópoli | 28-08-26 | 19:11 |

La registrada al oriente de la Ciudad de México provocó el ingreso de agua en la zona de vías de la , por lo que el servicio opera de manera provisional este viernes.

El director del , Adrián Rubalcava, informó que los trenes circulan únicamente entre Pantitlán y Guelatao, mientras que .

“Informo a las personas usuarias de la Línea A del @MetroCDMX que, debido a la fuerte lluvia registrada al oriente de la ciudad y al ingreso de agua en la zona de vías, la línea opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao. No hay servicio de trenes de Guelatao a La Paz”, publicó en redes sociales.

Se inunda Iztapalapa. | Foto: SGIRPC.
Se inunda Iztapalapa. | Foto: SGIRPC.

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Mientras unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyan para trasladar a los usuarios en el tramo afectado, con servicio de Guelatao a Santa Martha.

Personal del Metro realiza labores con equipos de bombeo para retirar el agua acumulada en la zona de vías y busca restablecer la circulación en toda la Línea A de manera segura.

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La Calzada Ignacio Zaragoza se encuentra severamente inundada, por lo que.

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JACL/cr

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