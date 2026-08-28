La fuerte lluvia registrada al oriente de la Ciudad de México provocó el ingreso de agua en la zona de vías de la Línea A del Metro, por lo que el servicio opera de manera provisional este viernes.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, informó que los trenes circulan únicamente entre Pantitlán y Guelatao, mientras que permanece suspendido el servicio de Guelatao a La Paz.

“Informo a las personas usuarias de la Línea A del @MetroCDMX que, debido a la fuerte lluvia registrada al oriente de la ciudad y al ingreso de agua en la zona de vías, la línea opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao. No hay servicio de trenes de Guelatao a La Paz”, publicó en redes sociales.

Se inunda Iztapalapa. | Foto: SGIRPC.

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Mientras unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyan para trasladar a los usuarios en el tramo afectado, con servicio de Guelatao a Santa Martha.

Personal del Metro realiza labores con equipos de bombeo para retirar el agua acumulada en la zona de vías y busca restablecer la circulación en toda la Línea A de manera segura.

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La Calzada Ignacio Zaragoza se encuentra severamente inundada, por lo que.

Informo a las personas usuarias de la Línea A del @MetroCDMX que, debido a la fuerte lluvia registrada al oriente de la ciudad y al ingreso de agua en la zona de vías, la línea opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao. No hay servicio de trenes de Guelatao a La Paz.… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 29, 2026

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JACL/cr