Chilpancingo.- Federico García Parra, profesor y oficial del Registro Civil del ayuntamiento de Zapotitlán Tablas, en la región de la Montaña, fue asesinado a tiros la tarde del miércoles.

García Parra también fue uno de los principales denunciantes de los ataques armados que la organización criminal Los Ardillos implementó en la comunidad de Huitzapula, en el municipio de Atlixtac, donde vivía.

De acuerdo al reporte policiaco, la tarde del miércoles, cuando García Parra salía de la escuela donde da clases en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, hombres armados lo atacaron a tiros.

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El reporte indica que en el primer ataque, García Parra quedó herido y alcanzó a correr, sin embargo, los hombres armados lo persiguieron y le volvieron a disparar.

García Parra en estos meses se convirtió en la voz más visible de Huitzapula, pues era quien denunciaba los ataques que realizaron Los Ardillos desde los cerros y con drones.

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El profesor el año pasado se integró a las búsquedas que realiza el colectivo de familiares de personas desaparecidas de la Montaña Luciérnagas, luego que en septiembre del 2025, su hijo Fernando García Sánchez fue privado de la libertad.

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Según el reporte, en el crucero de Tlatlauquitepec, en Atlixtac, hombres armados bajaron del taxi al hijo del profesor y desde entonces nadie sabe nada del joven.

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El 17 de agosto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, pusieron en marcha el programa Plan Maestro con el que pretenden pacificar los Municipios de Chilapa, Atlixtac, Zapotitlán Tablas y Olinala.

Federico García Parra, quien también era profesor, fue atacado cuando salía de dar clases en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

En mayo, los cuatro municipios sufrieron diversos ataques. En Chilapa, durante seis días atacaron a las comunicades de Xicotlán, Acahuehuetlán y Tula. Los ataques provocaron desplazamientos de cientos de pobladores.

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En Atlixtac se vivió una situación similar. Mientras que en Olinala, en meses pasados, se vivieron escenas de violencia brutal como el desmembramiento de personas.

Este 25 de agosto, la funcionaria federal y la gobernadora estuvieron en Teticic, en Olinala, donde se han dado los desmembramientos, para entregarles alimentos a las familias que fueron desplazadas tras la violencia.

Desde mayo, las autoridades no han detenido a ninguno de los agresores, sin embargo, las voces más firmes que denunciaron esa violencia ya sufrieron las consecuencias: Jesús Plácido Galindo, quien encabezaba la resistencia en Chilapa, fue detenido y está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano y el otro el profesor García Parra.

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